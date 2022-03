Legendarni Adrijano je ponovo u centru pažnje zbog snimka koji kruži društvenim mrežama.

Legendarni Adrijano jedan je od onih fudbalera kojeg praktično svi ljubitelji fudbala pamte kao igrača za kojeg im je krivo što nije ostvario veću karijeru. Slavni Brazilac je mnogo obećavao, ali se nikad nije oporavio od smrti oca koja ga je žestoko pogodila.

Godinama unazad bilo je poznato da se vratio da živi u tamošnjim favelama, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak Adrijana na kojem je očito da se vratio i alkoholu.

Internetom kruži video snimak proslavljenog Brazilca koji je nedavno proslavio 40. rođendan. Poslednjih godina on živi u Rio de Žaneiru, a i tokom profesionalne karijere bio je poznat po tome što je vodio nesportski život.

Imao je brojne nezdrave navike, sa kojima je očito nastavio. Na pomenutom snimku, Adrijano sedi na motoru sa flašom piva u rukama, a delovao je kao da je pod priličnim uticajem alkohola.

Mnogi su i primetili da se Adrijano baš opustio i da danas ima veliki stomak. Evo kako je to izgledalo:

Inače, Adrijano je ranije u jednom intervjuu otkrio da je vodio borbu sa depresijom nakon što mu je preminuo otac. Tada se sve promenilo.

"Ne želim da pričam o tome, ali jedino što mogu da vam kažem da posle tog dana moja ljubav prema fudbalu nikada nije bila ista. On je voleo fudbal, tako sam ga zavoleo i ja. Bilo je toliko jednostavno. Bila je to moja sudbina. Kada sam igrao, činio sam to za moju porodicu. Kada sam postizao golove, postizao sam ih za porodicu. Tako da kada mi je otac umro, fudbal više nikada nije bio isti", rekao je slavni Adrijano.