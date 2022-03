Potrebno je da se aktivira klauzula do kraja aprila i proći će jeftinije.

Izvor: Profimedia/Bernd Thissen/dpa

Norveški napadač Erling Holand (21) će bez ikakve sumnje ovog ljeta napustiti Dortmund, a sve je jasnije da neće ni u Barselonu, ni Real Madrid, ni Bajern - nego pravo u Mančester siti.

Pep Gvardiola je odlučio da se "ujede za jezik" i odobri pregovore sa klijentom Mina Rajole, sa kojim ima užasan odnos već duže od decenije, a Mančester siti je spreman da zbog toga razbije kasu. I to bukvalno. Holandu se sprema najveći ugovor u istoriji engleskog fudbala, a tome je posvjedočio i Matijas Zamer.

Bivši igrač i trener, danas savjetnik Dortmunda, potvrdio je da je stigla unosna ponuda za Erlinga Holanda koju će norveški napadač na kraju, vjerovatno, prihvatiti i postati član kluba sa "Etihada".

"Znam da je Mančester siti zainteresovan. Kad sam čuo kakve su brojke u pitanju, dobro me je odalamilo. Onesvijestio sam se. Supruga je morala da me podigne sa poda. Prema tome, moguće je da dođe do tog dogovora", poručio je Zamer govoreći za njemačke medije.

Nezvanično, Holand će imati platu od 600 hiljada eura NEDELJNO i to tokom narednih pet godina, pa je jasno kakvo će bogatstvo zaraditi.

"I Pep i Erling će profitirati jedan od drugog. Naravno, Gvardiola ima određene ideje oko Holanda, s njim sam sarađivao tri godine u Bajernu, pa mogu da kažem da imam dobar uvid u njegov rad. Moraće se prilagoditi jedan drugome i učiti jedan od drugog", rekao je nekada najbolji fudbaler svijeta.

"Bild" je inače danas objavio informaciju da Holand u ugovoru sa Borusijom ima klauzulu po kojoj može da ode za 75 miliona eura, ali je potrebno aktivirati do 30. aprila. Tako da, sad očekujte trku...