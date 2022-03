Ima 18 godina, probija se u poslovnom svetu, a komentatori je stalno vređaju.

Ćerka Majkla Ovena privlači mnogo pažnje na instagramu, pošto je rešila da se oproba u kreiranju kostima za plažu. Atraktivna 18-godišnja Džema redovno pozira u izazovnim kombinacijama i pokušava da probije svoje kreacije za tržištu.

Osim toga se bavi i dresurom konja, ali sada se u intervjuu za "Dejli mejl" priznala da joj teško pada to što njeni pratioci misle da su joj roditelji sve omogućili.

"Dobijam dosta negativnih komentara i brojne uvrede. Ide mi dobro u dresuri konja, a dobijem komentare kako je to samo zato što mi je otac kupio skupocenog konja. Kada pokušam da pokrenem neki posao, komentari su kako trošim očev novac", rekla je Džema Oven.

Ona je istakla da od oca povremeno dobija novac, ali da su joj budžeti ograničeni.

"Stalno mi se to dešava, ali želim da nešto razjasnim oko svega. Dobila sam određenu svotu novca za rođendan i to mi je bio sav budžet. Brzo sam ga potrošila. Želim da uradim još dosta stvari, ali moram da čekam da novac počne da se vraća. Imala sam sreće, otac je bio poprilično žestok. Saopštio mi je da imam određeni budžet i da ga on neće dopunjavati", otkrila je ona.

