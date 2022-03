Mario Baloteli je pokazao da je i dalje pun samopouzdanja. Ovog puta je sebe uporedio sa Krstijanom i Lionelom!

Kada se spomene Mario Baloteli malo ko pomisli na teren i fudbal. Uglavnom se svi sete njegovog kontroverznog ponašanja i stvari koje je radio van terena.

Ono šta nikada nije nedostajalo italijanskom fudbaleru jeste samopouzdanje. Potvrdio je to najnovijim izjavama.

U intervjuu koji je dao za portal "Atletik" je uporedio sebe sa Lionelom Mesijem i Kristijanom Ronaldom. Popularni "Super Mario" je naglasio da nije ljubomoran na Argentinca i Portugalca.

"Uveren sam da sam po kvalitetu na istom nivou kao njih dvojica, ali sam propustio neke svoje šanse. Dešava se. Sada ne mogu da kažem da sam dobar kao Ronado, Kristijano je osvojio pet Zlatnih lopti. Ne možete da poredite sebe sa njima dvojicom. Ali, ako pričamo samo o fudbalskom kvalitetu, onda nemam za šta da budem ljubomoran na njih", rekao je Baloteli koji bi mogao da nastavi karijeru u Fulamu i da se pridruži Aleksandru Mitroviću.

On je nedavno ponovo pozvan u reprezentaciju Italije, a trenutno nosi dres turskog kluba Adane. Veliki pad za igrača koji je igrao za Inter, Mančester siti, Milan, Liverpul, Marsej...

"Moja najveća greška je bila što sam otišao iz Sitija. Čak i posle toga sam oko godinu i po dana igrao dobro u Milanu, posle su se pojavili problemi. Sada, kada sam stariji, shvatam da nije trebalo da odem iz Mančestera. Da sam ostao i nastavio da napredujem mogao sam da budem kao Serhio Aguero."

Mario tvrdi da je mogao da osvoji jedno od najvećih individualnih priznanja u svetu sporta da nije napustio redove premijerligaša.

"U mom načinu razmišljanja, dok sam bio u Sitiju, verovatno sam mogao da osvojim bar jednu Zlatnu loptu. Ubeđen sam u to. Sa njima sam osvojio titulu i za mene je to bilo emotivnije i lepše nego kada sam sa Interom uzeo Ligu šampiona. Bio je to neverovatan dan", zaključio je Baloteli.