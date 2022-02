Bivši brazilski fudbaler Ze Roberto tvrdi da je spremniji od Kristijana Ronalda.

Izvor: Profimedia/YouTube/Screenshot/zr11

Igrao je za Real, Bajern Minhen, Bajer Leverkuzen, Hamburg, nosio je dresove brazilskih velikana Flamenga, Santosa, Gremija, a u julu puni 48 godina! U pitanju je Ze Roberto.

Bivši brazilski fudbaler je tek u 43. godni otišao u penziju i uprkos tome što nije na terenu, posvećuje pažnju svom telu i često je u teretani. Zbog svega toga tvrdi da je spremniji od Kristijana Ronalda.

Fudbaler koji je 84 puta igrao za reprezentaciju Brazila je otkrio da je tajna njegovog uspeha prosta. Pravilna ishrana, dobar san i dosta treninga.

"Imao sam veliku podršku porodice i to je važan faktor. Zato sam toliko dugo igrao na visokom nivou. Zbog svega toga mogu da kažem da sam fizički spremniji od Kristijana. Ja sam igrao do 43. godine, ako on to učini, onda ću reći da je on bolji", puca Ze Roberto od samopuzdanja.

Ovako izgleda Ze Roberto sada:

Vidi opis SPREMNIJI SAM OD KRISTIJANA RONALDA! Bio je zvezda Reala i Bajerna, a sad proziva Portugalca: Zbog ovoga sam bolji! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/zr11/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Ronaldo se letos vratio u Mančester junajted, ali tamo stvari ne funkcionišu onako kako su se nadali, pa se sve više priča o njegovom odlasku sa "Old Traforda".

Što se Brazilca tiče, on je sa Realom osvojio triplu krunu u jedinoj sezoni u Madridu (1997/98). Bili su prvaci Španije, Superkupa Španije i osvojili su Ligu šampion. U Bajernu je ostvario znatno više uspeha, četiri puta su osvojili Bundesligu, isto toliko puta su bili najbojli u Kupu.

Sa reprezentacijom je osvojio Kopa Amerika dva puta, kao i FIFA Kup konfederacija, takođe dva puta.

Šta vi kažete, ko je spremniji - Ze Roberto ili Kristijano Ronaldo?