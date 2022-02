Zanimljiva opaska Borne Ćorića

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ne prestaje da privlači pažnju nakon svog novog intervjua. Najbolji teniser sveta je u intervjuu za RTS govorio opširno o svemu što se dešavalo u Australiji pre nego što je deportovan, kao i odluci da se ne vakciniše.On je tom prilikom otkrio čiju podršku nije očekivao u Melburnu, a u Dubaiju je potom pričao da svog sina ne tera da igra tenis. A o Đokovićevoj situaciji sada je govorio i Borna Ćorić.

Hrvatski teniser je govorio o najboljem teniseru sveta i njegovoj odluci da se ne vakciniše. Ćorić je za hrvatsku televiziju "Nova" rekao kako on gleda na tu situaciju.

"On je svoj čovek, on može da uradi šta želi. Ja sam primio vakcinu, ali nemam mnogo šta da dodam. To je njegova odluka i ja je poštujem. Nisam bio iznenađen, znamo svi koliko je on mentalno jak. On neće posustati pod pritiskom", rekao je hrvatski teniser.

Ćorić je istakao da i dalje veruje da će Đoković biti glavni favorit na grend slem turnirima, a zna i zbog čega.

"On ima telo 25-godišnjaka! I zdravo telo, ne kao ja", duhovit je bio Borna Ćorić, aludirajući na svoje brojne povrede.

Đokovića od ponedeljka očekuje učešće na ATP turniru u Dubaiju, njegovom prvom posle dva i po meseca, a boravak u tom gradu iskoristio je da poseti svetski sajam: