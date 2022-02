Džejmi Karager je imao šta da kaže i Kristijanu Ronaldu i čelnicima Mančester junajteda

Izvor: Profimedia

Povratak Kristijana Ronalda u Mančester junajted je zvučao kao bajka, a pretvorio se u noćnu moru. Umesto priča o uspesima, stalno se pojavljuju neki novi problemi.

Smenjen je Ole Gunar Solskjer, došao je Ralf Rangnik, ali napretka u igri i rezultatima za sada nema. Očekivano, najveći pritisak trip upravo Ronaldo, pa je on često označen kao glavni krivac.

Prethodnih dana se pojavila priča o klinču u svlačionici između engleskih fudbalera i Kristijanovog "klana", navodno je jedan od uzroka to što portugalski igrač želi kapitensku traku koju nosi Hari Megvajer. O Ronaldu i njegovom igranju za Junajted je u opširnoj kolumni za britanski "Telegraf" pisao Džejmi Karager.

Legendarni fudbaler Liverpula je imao jasan savet za velikog rivala - prodajte ga!

"Ronaldo je dao veliki doprinos u pobedi protiv Brajtona, pokazao je da postoji i dalje glad za golovima, ali to ne menja realnost. Junajted je napravio grešku kada ga je letos doveo i biće još veća greška ukoliko ga zadrže sledeće sezone"; poručio je Karager.

Bivši defanzivac je izneo niz pohvala na račun Portugalca, ali je objasnio i šta su problemi.

"Znam da možda zvuči glupo, jer je Ronaldo jedan od najboljih igrača koje smo ikada gledali i on i dalje može da postigne 20 golova po sezoni. Na kritike čujem pitanje - gde bi Mančester bio bez njegovih golova? Imam odgovor na to, prošle godine su dali 121 gol u svim takmičenjima, a to je zato što su imali bolji balans i igrali su kao tim."

Upravo je taj faktor ono o čemu se najviše priča, individualni učinak Kristijana, a ne timska igra.

"Bio sam rezervisan po tom pitanju još od kada je Ronaldo potpisao. Ne zbog onoga što je uradio u karijeri, jer je bespotrebno pričati o tome, već o činjenici da ima 37 godina i da je fudbal sada značajno evoluirao."

Dodatno je pojasnio na šta misli.

"Najveći evropski klubovi igraju sa specifičnim profilom igrača na poziciji 'devetke'. Pogledajte najbolje evropske timove, kada sam ja bio igrač treneri su pričali golmanima da se fokusiraju na odbrane, napadačima da obraćaju pažnju samo na gol. Sada to nije slučaj, najbolji timovi neće dovesti golmana koji brani dobro, ako on ne ume da dodaje ili da započinje napad iz zadnje linije. Štoperi moraju da budu dobri dodavači, bekovi su sada kao krilni napadači. Sve se promenilo."

Potom se vratio na priču o portugalskom asu.

"Ronaldo zarađuje oko 500.000 funti nedeljno i to nije pametna investicija za klub. Želim još jednom da naglasim da pričam samo o trenutnom periodu karijere, ne na ono šta je uradio u prošlosti. Njegovo dovođenje može da bude samo privremeno rešenje za neki instant uspeh, ali mi ne deluje moguće da ova ekipa sa Ralfom Rangnikom može da osvoji Ligu šampiona, zato je trener pričao otvoreno da im je neophodan napadač za sledeću sezonu. Dvojica trenutnih napadača zajedno imaju 72 godine, kako to može da se dogodi tako velikom klubu? Svi su svesni da im je neophodan napadač."

Izvor: Profimedia

Prema Džejmijevom mišljenju, ukoliko bi Kristijano ostao u klubu to bi značilo da će više vremena morati da provodi na klupi.

"Svi znamo da on nije spreman na tako nešto, a onda će doći do sukoba sa trenerom kao što se već i dešavalo. Znaju svi dobro kako je Ronaldo reagovao kada je zamenjen na mečevima protiv Brentforda ili Jang Bojsa. Onda se uvek prati njegova reakcija na loše rezultate, pa se u medijima pojavljuju priče da razmišlja o odlasku iz kluba i sve to utiče na klub."

Na kraju je imao poruku za Kristijana.

"Niko nije veći od kluba, to je najbolje znao ser Aleks Ferguson koji je 2006. godine prodao fenomenalnog golgetera Ruda Van Nistelroja jer je osetio da više nema glad za golovima i da sprečava napredak mlađih igrača. Ko je od toga najviše profitirao? Ronaldo. Moj zaključak je da će ostanak Kristijana u klubu stvoriti više problema nego što će doneti rešenja i bolje je za obe strane da ode na kraju sezone. U suprotnom će i naredni treneri imati mnogo problema", zaključio je Karager.