Nemirni su fudbaleri tima koji ove sezone dominira Premijer ligom.

Izvor: Profimedia

Nekoliko bizarnih incidenata fudbalera Mančester sitija dogodilo se ove sezone, a trenutno je u centru pažnje pijani Džek Griliš kojem obezbeđenje nije dozvolilo da uđe u noćni klub neprikladno obučen. O tome je, odmah nakon što se saznalo za aferu, govorio i Pep Gvardiola.

Španac je stao u zaštitu svog fudbalera, iako Grilišu ovo nije prvi takav incident. Poznato je da su Fil Foden i on najnemirniji igrači "Građana", pa se njihovo ime dovodilo u vezu i sa dve engleske "gospodarice". Verovalo se da je u priču uključen Foden, a da odlazi na seanse kod dve devojke.

Sada je centralna tema Griliš, a pored njega su Kajl Voker i Rijad Marez, kojima Gvardiola zamena samo jednu stvar - što ga nisu vodili!

"Jedino što me uznemirava je to što me nisu pozvali da idem sa njima. Nadam se da će me sledećeg puta pozvati", rekao je Gvardiola.

Španac je potpuno stao u zaštitu svoj igrača, iako su se na društvenim mrežama pojavili snimku Džeka Griliša u pijanom stanju.

"Na snimku se ne vidi sve. Imali su zajedničku večeru, na kojoj su trezni uživali sa svojim drugovima i delom osoblja iz kluba. Biće kažnjeni, ali zato jer me nisu pozvali sa njima", dodao je trener Sitija.

On je zaključio da su ovog puta fudbaleri Mančester sitija bez razloga na naslovnim stranama, kao i tretman koji imaju u medijima nije pravedan.