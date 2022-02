Posle Rusije i Srbije otišao je na zapad, ali je promenio i boje.

Izvor: MN Press

Nekadašnji defanzivni vezista Crvene zvezde i nekoliko puta reprezentativac Srbije Branko Jovičić ia novi klub.

On je posle tri godine u Crvenoj zvezdi prešao u Ural iz Jekaterinburga, a sada se iz Rusije preselio u Zapadnu Evropu. Potpisao je ugovor do 2025. godine sa LASK-om iz Linca.

"Branko je pravi borac na terenu i uvek je najbolji u duelu. On je igrač iz snova za nas, pokušavali smo da ga dovedemo još prošle jeseni. Drago mi je što smo sada to uspeli", rekao je sportski direktor LASK-a Radovan Vujanović.

Oduševljen je i trener Andi Viland novim pojačanjem.

"Branko se uklapa u našu ideju igre jako dobro, ima presing u krvi. Poseduje sjajan mentalitet što će mu pomoći da se lako uklopi", rekao je on.

Posle Srbije i Rusije vezista iz Raške prvi put ide na zapad, a ističe da je razlog što je došao u Austriju taj što je klub ozbiljno "zagrizao" za njega.

"LASK se izuzetno potrudio da me dovede i to me je impresioniralo. Razovori sa svima u klubu su jako pozitivni i nadam se da ću u crno-belom dresu zaista dati sve od sebe", rekao je on.