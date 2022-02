Jednostavno je to moralo da bude rešenje.

Izvor: Profimedia

Najveći šok u francuskom fudbalu dogodio se u ponedeljak uveče, kada je Pari Sen Žermen ispao iz Kupa Francuske već u osmini finala i to od Nice.

Lionelu Mesiju je to bilo prvi put da učestvuje u penal-seriji u klupskoj karijeri, ali svi posle meča pričaju o još jednom detalju - njegovom broju na dresu.

PSŽ je ispao posle slabije izvođenih penala, Mesi jeste svoj iskoristio, međutim, nikome nije promaklo to da je Argentinac ovog puta nosio dres sa brojem 10!

Mesi je u PSŽ stigao prošlog leta i morao je da uzme broj 30, koji je nosio na početku karijere, jer njegova omiljena "desetka" nije bila slobodna. Taj broj inače nosi Brazilac Nejmar, ali kako je onda Mesi sada nosio 10?

Razlog je u tome što Kup Francuske drži do pravila koje se u modernom fudbalu skoro u potpunosti izgubilo - svi igrači u startnoj postavi moraju da nose brojeve od 1 do 11! Takođe, sve rezerve su morale da izaberu brojeve od 12 do 25.

Izvor: Profimedia

Ono što je nekada u svetskom fudbalu bilo podrazumevano, danas je arhaično jer fudbaleri vole da koriste sve brojeve od 1 do 99. Sada je taj stari običaj ostao na snazi samo u nekim niželigaškim takmičenjima, ali očigledno i u francuskom kupu.

Prošlog leta se spekulisalo da je Nejmar ponudio Mesiju da uzme njegovu "desetku", ali da je Argentinac ipak želeo da uzme broj koji je obeležio početak njegove karijere.