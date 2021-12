Andre Onana je bio pred transferom i osvajanjem trofeja, a onda...

Andre Onana je bio stub Ajaksa i na korak od velikog transfera, a onda je osuđen zbog dopinga i dobio suspenziju od 12 meseci!

On je otkrio da je pozitivan doping test dobio dok je branio za Kamerun, a da za furosemid na koji je bio pozitivan do tada nije čuo. Šta se tačno desilo? Popio je pogrešne pilule!

"Nakon što sam pričao sa Ajaksom, pozvao sam svoju devojku Melani. Bio sam siguran da su napravili grešku. Ispričao sam joj šta se desilo, a onda je ona rekla: ''Andre, furosemid... to je lek koji su mi doktori dali tokom trudnoće''. To me je pogodilo. Nije bila administrativna greška", ispričao je Onana za "Plejers Tribjun".

Ajaksov lekar je odmah otišao u Andreovu kući i sve proverio. Došlo je do greške, u Onaninom ormariću su se umesto pilula protiv glavobolje našli preparati koje je koristila njegova devojka.

"Vratio sam se iz Kameruna, pa je klupski doktor došao kod mene kući i proverio sve što mi se nalazi u ormarima. Potvrdio je to. Hteo sam da uzmem tabletu protiv glavobolje i pomešao sam kutije. Izgledale su gotovo identično. Jebote, ta mala pilula od 40 mg", nastavio je Onana.

Objasnio je detaljno svim zaduženima za njegov slučaj grešku, ali se UEFA nije smilovala i nije mu umanjena suspenzija. Zbog toga je propustio osvajanje titule i jupa sa Ajaksom, sada ga neće biti na afričkom Kupu nacija, a kako on ističe "godinu dana pauze je za fudbalera kao deset godina".

Sada čeka povratak na teren...