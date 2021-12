Dušan je navodno sve prelomio, ali uvijek postoji prostor da se predomisli. A, to će koštati.

Izvor: Profimedia

Dok u Italiji traje zimska pauza do 6. januara, jedno od najčešće postavljanih pitanja je gdje će Dušan Vlahović nastaviti karijeru?

Nije novost da cijela Evropa priča o fenomenalnom srpskom napadaču, koji je ove godine postigao čak 33 gola i izjednačio rekord Kristijana Ronalda, međutim jeste novost to da je navodno donio odluku o januarskom prelaznom roku.

Prema pisanju "Dejli stara", koje prenose čak i španski "AS" i drugi poznati mediji, Vlahović bi volio da ostane u Fiorentini do juna, bez obzira na to što ne želi da produži ugovor sa Violom (aktuelni ističe 2023). Bez obzira na to, neki će svakako pokušati da ga dobiju već početkom 2022, poput Arsenala, Totenhema i Mančester sitija, ali će po svemu sudeći ta avantura za njih biti veoma komplikovana.

"Vlahović nije previše zainteresovan da se seli u januaru, to bi radije uradio u junu, ali sve ima cijenu. Ako bude odlazio ovog januara, uslov će biti da mu neko plati godišnju platu od 12 miliona eura", pišu u Engleskoj.

To je navodno plata zbog koje bi ponovo počeo da razmatra odluke o svojoj budućnosti, bez obzira na to što je već "prelomio" da ostane do juna i da onda na miru odluči o svojoj sudbini.