Muftija beogradski Mustafa Jusufspahić otkrio je malo poznate detalje iz davne prošlosti.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/MN Press

Muftija beogradski Mustafa Jusufspahić mogao je da krene potpunom drugačijim putem - bio je blizu fudbalske karijere u Crvenoj zvezdi!

Ove detalje za koje javnost ranije nije znala otkrio je u razgovoru za Kurir, a kako je ispričao tokom tog razgovora, nastupio je i za seniorsku ekipu crveno-belih. To se dogodilo pod lažnim prezimenom, jer je u isto vreme bio registrovan za drugi klub.

Kada je bio dečak, fudbal je bio jedna od njegovih omiljenih stvari. Igrao ga je u Beogradu, a zatim i u Sarajevu gde je nastavio školovanje.

"Trenirao sam fudbal kao klinac. U Beogradu nije bilo srednje teološke škole, islamske, pa sam nastavio školovanje u Sarajevu. Nastavio sam da treniram u FK Sarajevo, dobro smo napredovali, bili smo na kraju prvenstva Jugoslavije za juniore u finalu sa Zvezdom", počeo je priču Mustafa Jusufspahić.

Na tom meču primetili su ga skauti crveno-belih.

"Cvetković, tadašnji sekretar, rekao je tada mom ocu Hamdiji i meni da, kao beogradsko dete, treba dođem u Zvezdu, da me čeka dres...", otkriva malo poznate detalje muftija.

To se i desilo, a on je jednom obukao i dres seniorskog tima Crvene zvezde. Zbog toga što je bio registrovan u Sarajevu, morao je da nastupi pod lažnim prezimenom.

"Na narednom raspustu sam trenirao sa Zvezdom, misleći da ću biti sa svojom generacijom. Međutim, u svlačionicu ulaze Dragiša Binić, Piksi... Mislio sam da sam pogrešio svlačionicu. Onda su me poveli u Zrenjanin na utakmicu protiv Proletera, ali nisam smeo da igram zvanično za Zvezdu, jer sam bio registrovan u klubu u Sarajevu. Tako sam, da bih igrao i da bi videli kakav sam na terenu, dobio dres s prezimenom Janković. Izađemo na teren, ali jedan poslastičar, koji je poznavao mog oca i mene, kad me je video, počeo je da viče 'Mustafa, Mustafa'. Sklonili su me iako mi je trener rekao da sam dobro igrao poluvreme", naveo je on.