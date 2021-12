Javnosti je malo poznata ova priča, a Minamino se prisetio kako je postavio rezultat koji je kasnije oboren.

Izvor: EPA-EFE/TIM KEETON

Japanski reprezentativac Takumi Minamino stigao je u tabor Liverpula početkom prošle godine iz RB Salcburga. On je jedno od stereotipnih pojačanja Jirgena Klopa, momak koji može mnogo da pruži na terenu, a ne ljuti se kada je samo u rotaciji odnosno kada za njega nema mesta u timu.

On je pažnju skrenuo na sebe u Austriji, a zapravo je sve počelo u rodnom Japanu. Tamo je već kao dečak uspeo da se upiše u Ginisovu knjigu rekorda i to zbog jedne stvari koja uopšte nema veze sa fudbalom!

Naime, još kao član Osake, 2014. godine, Minamino je postao osoba koja je najviše puta "bacila kosku" navijačima u jednom minutu!

Učinio je to 187 puta, ali mu je rekord 2016. godine oborio Dejvid Horton iz kompanije "Kajzer Permanente", pozdravivši se na taj način sa kolegama čak 290 puta.

O svom poduhvatu Japanac je govorio za zvanični sajt Liverpula.

"Desilo se to dok sam igrao za Osaku. Radilo se o jednom događaju koji je klub organizovao, određenom druženju sa navijačima. Oko 200 ljudi je stajalo u redu u jednom tržnom centru i ja sam, kao najmlađi igrač u timu, bio izabran da im se pridružim, odnosno da ih pozdravim. Morao sam da trčim pored njih, 'bacajući kosku', i tako je došlo do tog rekorda. Zaista je to jedna lepa uspomena, i dalje pričam o tome. Možda bi bilo dobro kada bih na ovaj način proslavio gol za Liverpul", istakao je Japanac, koji je ove sezone postigao pet golova, od čega čak četiri u Karabao kupu.

Inače, od dolaska u Liverpul, za koji je vezan ugovorom do kraja juna 2024. godine, do sada je odigrao 44 utakmice i postigao devet golova.