Mančester junajted osvojio sedmi bod u poslednja tri kola i nastavio da se penje na tabeli Premijer lige.

Mančester junajted više nije u krizi!

emizirali su protiv Čelsija u prvom meču nakon Solskjerovog odlaska, pod komandom Majkla Kerika stigli i do proekreta protiv Arsenala, a debi meč na klupi za Ralfa Rangnika doneo je sedmi bod u tri veoma teška kola. Engleski velikan je u dobrom nizu rezultata.

Mančester junajted - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Fred 77/

Čovek odluke bio je brazilski vezni fudbaler Fred, koji je sjajno pogodio suprotan ugao udarcem sa dvadesetak metara. Njemu je loptu odložio Mejson Grinvud, a često osporavani Fred demantovao je kritičare koji smatraju da mu nije mesto u timu koji planira da bude u vrhu Premijer lige.

Naravno, Rangnik je i na ovom meču video da će ga čekati mnogo posla.

Istina je da su fudbaleri Mančester junajteda počeli da igraju njegovim stilom, uz više presinga i sa bržom tranzicijom kada se osvoji lopta, ali još to nije na nivou kakav pedantni Nemac zahteva. On će i u narednim nedeljama, sve do kraja sezone, tražiti od njih da usvajaju specifičan način fudbala, nešto slično onome što je kao mentor preneo na Jirgena Klopa.

Trener Liverpula tek je jedan u nizu poznatih stručnjaka koji su učili od Rangnika, po mišljenju mnogih "najboljeg nemačkog trenera".