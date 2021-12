Legendarni fudbaler objasnio kakav odnos sa Sinišom Mihajlovićem ima svih ovih godina, od rivalstva na terenu do prijateljstva van terena.

Izvor: Profimedia/Sportphoto24/SIPA

Legendarni švedski napadač balkanskog porijekla dao je veliki intervju za italijanske medije i podigao mnogo prašine. Govorio je o raznim temama, između ostalog i teškom životu na koji su uticali raspad Jugoslavije i smrt njegovog brata, a bilo je riječi i o prijatelju Siniši.

Danas mu je Siniša Mihajlović drug, zove ga "bato" i "sine moj", ali nije uvijek bilo tako. Svojevremeno su vodili ratove na terenu, psovali jedan drugog i čak se i udarali glavom...

Za njih dovjicu to je prošlost i krenuli su dalje. Ibrahimović se sjeća detalja, koje je prepričao ovom prilikom, ali je sa trenerom Bolonje u odličnim odnosima.

"Siniša me je provocirao tokom cijelog meča, govorio mi grozne stvari na slovenskim jezicima, na srpsko-hrvatskom ako vam je lakše. Pao sam na to. Sada me zove 'bato' i 'sine moj'. Kada se razbolio od iste bolesti kao moj brat Sapko, zbog njega sam išao u Bolonju", ispričao je Zlatan.

Sličan odnos Zlatan Ibrahimović imao je i sa jednim njemačkim fudbalerom, ali njih dvojicu poštuje za razliku od Marka Materacija, koji je samo bio provokator.

"Mihajlović je bio loš na terenu, profesionalni provokator kao Mihael Balak. Ali je on to radio da bi timu i saigračima donio prednost, ne kao Materaci! Sa njim sa godinama imao problema, platio mi je račun kad sam ga udario laktom u sljepoočnicu. Inzagi je rekao da je to bio najbolji derbi u njegovom životu", zaključio je Ibrahimović.

Podsjećamo, Zlatan i Siniša bili su rivali u mečevima Juventusa i Intera između 2004. i 2006. godine, a zatim su sarađivali u milanskom timu, kad je Mihajlović bio pomoćni trener naredne dvije sezone. Njihovo prijateljstvo traje godinama, a potvrdu je dobilo nastupom na San Remu, gdje su zajedno pjevali.