Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, ali ovi timovi očigledno nisu na istom nivou.

Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu kod muškaraca su završene, dok nas kod žena tek čekaju najveća uzbuđenja. U danu u kojem je za Hrvatsku prvi gol postigla najlepša fudbalerka sveta, dogodio se i jedan bizaran meč na drugom kraju Evrope.

Fudbalerke engleske savladale su Letoniju, najslabiji tim u sovjoj kvalifikacionoj grupi, čak 20:0 i tako postavile novi rekord nacionalnog tima.

Kada se na ovu ubedljivu pobedu dodaju ostali podaci, priča zvuči još luđe.

Najbolje engleske fudbalerke čak 58 puta su šutnule ka golu nejake Letonije na ovom meču, pa se prosto postavlja pitanje da li su to one bile neefikasne, iako su 20 puta tresle mrežu? Ovaj rival nikako nije mogao da im parira, ali to smo znali i pre meča...

U prethodnom duelu istih timova bilo je 10:0, a devojke iz Engleske su za tih 180 minuta uputile čak 121 udarac ka golu. Naravno, Letonija nije šutnula nijednom.

Da je reprezentacija Engleske prava kaznena eskpedicija u ovoj kvalifikacionoj grupi pokazuju i ostali rezultati. Nakon šest kola imaju maksimalnih 18 bodova, uz gol-razliku 53:0. Takmičenje su otvorile sa 8:0 protiv Severne Makedonije, zatim su 10 golova dale Luksemburgu, četiri Severnoj Irskoj, 10 Letoniji, samo jedan Austriji u petom kolu i na kraju još 20 Letonkama!

Ne treba ni pominjati da su devojke iz Letonije najslabije u grupi, bez osvojenog boda i sa gol-razlikom 2:44!

