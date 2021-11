Ljutnja Kristijana Ronalda bila je povod za oštru svađu asoa u studiju. Evo kako je to izgledalo.

Izvor: Twitter/Sky Sports

Kristijano Ronaldo igrao je samo u poslednjih pola sata za Mančester junajted u remiju protiv Čelsija u nedelju (1:1), a posle meča je besno otrčao u svlačionicu. Ljutiti Portugalac nije se pozdravio ni sa kim, već je odjurio sa terena i nije skrivao koliko je nezadovoljan.

O tome kako on igra, ali i kako ga Mančester junajted koristi bilo je reči u studiju "Skaj sportsa", gde se legenda "crvenih đavola" Roj Kin upustio u žestoku debatu sa nekadašnjim kapitenom Liverpula Džejmijem Karagerom.

Privremeni trener Junajteda Majkl Kerik stavio je Kristijana na klupu za rezerve u ovako velikoj utakmici i Roj Kin se nije saglasio sa tom odlukom stručnog štaba svog kluba - za razliku od Karagera.

"Kristijano Ronaldo više nije igrač kakav je bio, iako i dalje postiže golove. Ipak, ne bi trebalo da se pravi velika priča oko toga što ne počinje u svakoj utakmici i što povremeno izlazi iz igre", rekao je Karager, a Kin mu je odmah odgovorio:

"Ovo nije bila 'svaka utakmica' Džejmi, ovo je bio Čelsi, ovo je veliki meč za Mančester junajted. Opraštam kada se tako nešto dogodi u Ligi šampiona, kada misliš da ćeš svakako proći i to mi je u redu, ali video si Ronalda na parkingu pre meča i ugledao si igrača koji je osvojio sve, koji se vratio nazad da podigne klub i naravno da on želi da igra u svakom susretu".

Izvor: Profimedia

Iako je Čelsi bio apsolutni favorit protiv uzdrmanog Mančester junajteda, Žoržinjova greška dovela je "crvene đavole" na Stamford bridžu u iznenađujuće vođstvo u 50. minutu. Italijanski reprezentativac loše je primio loptu kao zadnji igrač, ona se odbila do Džejdona Sanča, a on je pretrčao Čelsijevu polovinu i lako postavio 0:1.

Na sreću "plavaca", upravo je Žoržinjo iskoristio jedanaesterac posle faula Van Bisake na Tijagu Silvi i u 69. minutu postavio konačnih 1:1.

"To što sam rekao ne važi za sve igrače, jer Ronaldo nije kao svi igrači. On je svetska klasa, odigrao je 800 utakmica u karijeri, a ako gledaš Mančester junajted danas i ako su loši, onda i dalje misliš da ako će lopta da padne bilo kome u timu, to će biti Kristijano Ronaldo. Čak i sa 36 godina, to će biti on. On se vratio u klub ne pričamo o tome da je sporiji, da je istrošen i slično. On izgleda spremno, zainteresovano...".

Izvor: Sky Sports/Twitter

Karager je tu poveo priču o visokom presingu i Kerikovom pokušaju da "pritisne" Čelsi bez Ronalda.

"On nije igrao taj presing četiri do šest godina. Ronaldo neće da reši probleme, ali ne dovodiš Ronalda u Mančester junajted da sedi na klupi. Naravno da neće da počne svaku utakmicu, ali ovo je Čelsi u gostima, gde ćeš imati neku kontru i gde ćeš verovatno poslati jednu ili dve lopte u kazneni prostor", objasnio je Kin.

Karager je uzvratio konstatacijom: "Zašto je Mančester junajted doveo Ronalda? Doveli su ga da bi sprečili Mančester siti da ga dovede. Nisu imali plan da ga dovedu". Sličnu tezu je nedavno rekao i Pol Merson, takođe bivši fudbaler, a sada komentator.

"Ronaldo će uvek igrati, on nije odabrao Junajted umesto Sitija da bi sedeo na klupi", odgovorio je Kin, a Karager se nadovezao novim pitanjem: "Da li je menadžeru Junajteda zabranjeno da ga stavi na klupu?".

"Naravno da jeste", rekao je Kin. "Njegov učinak od povratka u Junajted je dobar. Zbog čega se igra fudbal? Zbog golova", dodao je Irac.

"Da li je Junajted sada bliži osvajanju titule nego prošle sezone?", uzvratio je Karager. "Nije", odmah je odgovorio. "Kada dovedete Ronalda sa 36 godina, onda ne radite to da biste osvojili titulu za četiri godine. Ne, ako nekoga dovedete u tim godinama, onda hoćete da osvojite odmah. Ako dovedete Varana, četvorostrukog osvajača Lige šampiona i šampiona sveta sa Francuskom, isto to važi. A, da li su bliži osvajanju?", zapitao je Karager.

Kin je nastavio diskusiju i insistirao da Ronaldo neće doneti titulu prvaka Egnelske, ali da je tu da bi pomogao da se osvoje kup-takmičenja i da bi podigao klub na nivo na kojem može da priča o napadu na naslov šampiona Premijer lige.

Kinov bivši saigrač u Junajtedu, Geri Nevil, gledao je diskusiju svojih kolega na TV-u i dobro se nasmejao dok je pratio kako se svađaju. Za to vreme, Ronaldu sigurno nije bilo do smeha.