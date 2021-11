Tvrdnje da se telefon brže puni kad je u određenom režimu je zapravo istinita.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Od kada je mobilnih telefona od tada traju i prepirke oko toga kako treba formirati bateriju (a ne bi trebalo!) i kako se pravilno puni mobilni telefon tj. njegova baterija.

U moru trikova izdvaja se jedan banalan, koji većina korisnika ismije - punite telefon u režimu letenja.

Ispostavlja se da se telefon na punjaču, u režimu letenja zaista brže puni.

Ako je vjerovati CNet istraživanjima telefon se do pola kapaciteta baterije prosječno napuni do 11 minuta brže kad je aktivan Airplane mode, nego kad nije i do pet minuta ukupno.

Ovo se dešava jer mnogi punjači i sistem zaštite baterije usporavaju punjenje na 80 ili više procenata napunjenosti baterije, zbog čega se ukupna brzina punjenja pri AIrplane mode režimu smanjuje na četiri, pet minuta.

Kad se u stisci s vremenom i jednostavno nemate kako da ubrzate punjenje, a baterija je već u crvenoj zoni - uključite Airplane mode ine čačkajte telefon svakih minut, dva. Bez obzira na to što povećanje brzine punjenja nije ogromno svaki minut može da vam bude od pomoći, dok ne dočekate trenutak da telefon napunite u potpunosti.

Airplane mode isključuje Bluetooth vezu u potpunosti, Wi-Fi vezu, prekida komunikaciju telefona sa baznom stanicom (u narodu se to još zove isključiti mrežu) i onemogućava GPS servis da određuje poziciju telefona u odnosu na bazne stanice u okruženju (jer GPS češće tako određuje vašu lokaciju, nego putem satelita). Nema nikakve tajne, sve je prilično jasno i logično, pa je ovaj naizgled banalan savjet, zapravo - istinit…