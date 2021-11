Sezona je slava, valja pripaziti na kilograme, a stalno gledanje u telefon neizbežno dovodi do krivljenja leđa. Kada bi samo postojao uređaj koji može sve to da kontroliše...

Do sad vam je već jasno da ćemo uskoro imati reč “pametno” u nazivu skoro svakog uređaja i predmeta u našoj kući. Od kuvala, preko kreveta do prostirke za pod u kupatilu. Naravno, ukoliko to ima smisla, zašto da ne.