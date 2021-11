Aerodrom u Beču dobija ogroman solarni park koji će ga napajati obnovljivom energijom.

Izvor: SmartLife / Vienna Airport

Aerodrom i Beču počeo je izgradnju najveće fotonaponske solarne elektrane u Austriji, koja će donositi makar trećinu napajanja strujom iz obnovljivog izvora energije.

Godišnje će ova solarna farma donositi preko 30 miliona kilovatsati, što je jednako godišnjoj potrošnji struje 7.000 domaćinstava ili makar 30% godišnje potrošnje struje aerodroma.

Obnovljivi izvori energije zauzeli su rekordan udeo u globalnoj proizvodnji električne energije od početka pandemije koronavirusa, što sugeriše da bi se prelazak sa fosilnih goriva koja izazivaju veliko zagađenje mogao, ipak značajno ubrzati u narednim godinama.

Na nivou Evropske unije plan i zadatak su da do 2030. godine makar 40% udela u ukupnoj količini struje EU dođe iz obnovljivih izvora, dok Austrija smatra da to do iste godine u toj zemlji mora da bude svih 100% plus ostatak za izvoz struje iz zelenih izvora.

I dok je u EU tokom 2021. godine ukupan udeo struje iz obnovljivih izvora prešao 10 procenata primer austrijskog aerodroma bi trebalo da prate svi ostali i pozitivan je signal za sve druge velike i male kompanije smatra Magnus Bruner, državni sekretar Austrije za klimu i energiju: “Aerodrom Beč poslao je jasan signal za budućnost svih“.

Vidi opis ZELENA TRANSFORMACIJA BEČKOG AERODROMA: Najveća solarna farma u Austriji niče na 24 hektara, imaće više od 50.000 panela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Vienna Airport Br. slika: 7 7 / 7

Solarna farma biće postavljena na površini od 24 hektara sa više od 50.000 solarnih panela i počeće da proizvodi energiju za bečki aerodrom do proleća 2022. godine.

Bečki aerodrom bi mogao da bude i prvi koji će imati novi sistem navođenja aviona mehanizmima ispod zemlje, koji smanjuju zagađenje, troše manje struje i oslobađaju avione rulanja i izbacivanja CO2 i dok su na zemlji.