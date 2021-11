Kapa dole za Square Enix, Crystal Dynamics i sve koji budu radili na tome da priče novih i starih igara budu povezane na valjan način - ako to zaista i urade!

Izvor: SmartLife / Square Enix

Među gomilom novih serija koje dolaze na Netflix, odmah smo zapazili prvi Tomb Raider anime, za koji je konačno obelodanjeno više detalja.

Ipak, očekivali smo previše, očigledno, jer iako slavi 25 godina Tomb Raider serijala, Square Enix ne otkriva sve ono što bismo želeli da znamo o ovom interesantnom projektu.

Netflix ne radi samostalno na prvoj TR anime seriji, već u saradnji sa studijom iza igara, Crystal Dynamics, sa kojim trenutno pokušava da ujedini vremenske linije između starijih igara i relativno sveže i uspešne reboot trilogije koja je otpočeta 2013. godine.

Verujemo da su želeli da se igra prodaje odlično, kako se i prodavala (preko 25 miliona komada poslednje tri TR igre je dosad prodato), ali Square Enix i Crystal Dynamics sad moraju da povežu sve to sa već postojećim Tomb Raider klasicima, jer - to tako mora da bude! Ako su ove tri igre stvorile Laru, onda moramo da znamo šta se desilo od kraja Shadow of the Tomb Raider do Tomb Raider originala, u kojem je Lara već opaka ženska…

Vidi opis ŽELIMO DA GLEDAMO OVAJ NETFLIX ANIME: Priča će povezati naizgled nepovezivo - nove i stare igre! Sony PlayStation 4. PC, najjače podešavanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO portal/Tomb Raider/Eidos/Crystal Dynamics Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO portal. Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO portal/Play.co.rs Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO / Crystal Dynamics Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO / Square Enix Br. slika: 13 13 / 13

Anime će, dakle prikazivati radnju od ranih početaka heroine Lare Kroft pa sve do kasnijih avantura u njenom zrelom dobu. Verujemo da je ovo veoma težak zadatak, pošto se raniji Tomb Raider naslovi i nova trilogija dosta razlikuju u tonalitetu, a Lara ima dva pištolja, ali koristi i mnogo više akrobatike i ne upotrebljava luk i strelu, recimo između svega ostalog.

Starije igre su čista akciona avantura sa dosta raskoša, dok prethodna tri naslova više idu ka realizmu, takoreći prizemnijoj Lari i događajima u koje ulazi nepripremljena. Svakako, napominje Play! Zine, jedva čekamo da gledamo Tomb Raider anime, iako datuma izlaska još uvek nema.

Zgodan detalj je da će pojedini glumci iz igara reprizirati svoje glasovne i facijalne uloge u ovoj seriji.

Samo da ovo ne bude Netflix-ov pucanj u prazno - s jednim ili dva pištolja, svejedno!