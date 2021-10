Kad su električni automobili u pitanju Toyota vam verovatno ne bi bila prvi proizvođač na pameti, ali to će se promeniti vrlo brzo.

Izvor: SMARTLife / Toyota

Japanski proizvođač je nedavno bio u žiži svetske javnosti, makar one koja prati razvoj električnih automobila, jer su se pojavile informacije da snažno lobira kako bi se prelazak na električna vozila odložio što dalje.

Kad su u pitanju hibridni automobili japanski proizvođač pozicionirao se pri vrhu svetske liste, ali električni automobili s njihovim logotipom uskoro će biti daleko zastupljeniji.

Kompanija Toyota će izgraditi nove fabrike, uložiće u razvoj i proizvodnju i uz to stvoriti nova radna mesta, dok će sve to pratiti karbonska neutralnost.

Da, plan Toyota kompanije je veoma velik, kako kao sam zaokret u poslovnoj filozofiji, tako i što se ambicija tiče…

Ipak, najvažnije je to što Japanci unose "novi napon" u električnu automobilsku budućnost. U SAD planiraju da tokom naredne decenije ulože najmanje 3,4 milijarde dolara. Ulaganje do 2030. godine usmereno je na razvoj i lokalizaciju proizvodnje automobilskih baterija, uključujući i one za baterijska električna vozila (BEV).

To je samo deo globalnog ukupnog ulaganja od približno 13,5 milijardi dolara predviđenih za razvoj i proizvodnju baterija, a koje je Toyota Motor Corporation najavila tokom septembra. U SAD će biti osnovana čak i nova kompanija i biće napravljena najmodernija fabrika za izradu automobilskih baterija zajedno s Toyota Tsusho.

Planiran početak proizvodnje je relativno skoro - 2025. godine - a ceo projekat uključuje ulaganje od približno 1,29 milijardi dolara do 2031. godine, što uključuje sredstva koja će se koristiti za kupovinu i pripremu zemljišta, kao i za samu izgradnju proizvodnih pogona. Toyota procenjuje da će samo ovo ulaganje u SAD, između svih ostalih, stvoriti makar 1.750 radnih mesta u Americi.

Toyota je do sada prodala više od 18,7 miliona na neki način elektrifikovanih vozila, uključujući više od 4,5 miliona u SAD, a električna vozila trenutno već čine gotovo 25 posto prodaje tog proizvođača u SAD. Očekuje se da će taj udeo porasti na gotovo 70 posto ukupne ponude japanskog proizvođača već do 2030. godine.

Toyota će na povećanje potražnje za električnim vozilima proširiti svoju ponudu, uključujući hibridna (HEV) i plug-in hibridna vozila (PHEV), vozila s gorivnim ćelijama (FCEV), kao i električna vozila s baterijama (BEV) sa današnjih 55 modela na oko 70 modela do 2025. godine.

Od pomenutih 70 modela, 15 će biti BEV, uključujući sedam modela Toyota bZ (ime bZ je skraćenica misije Toyota kompanije Beyond Zero). Do 2030. godine Toyota očekuje i da proda makar dva miliona vozila s nultom emisijom (BEV i FCEV) globalno, a u SAD-u očekuje prodaju između 1,5 i 1,8 miliona elektrifikovanih vozila, uključujući modele ZEV (Zero Emission Vehicle - vozilo s nultom emisijom).