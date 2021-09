Švedski proizvođač luksuznih automobila objavio detaljan plan o prelasku na EV modele i izbacivanju prirodnih materijala iz svojih automobila.

Kad kažemo Volvo mislimo pre svega na luksuzne automobile i vrhunsku udobnost.Švedska kompanija planira da ostane sinonim za sve to, samo na potpuno drugačiji način i to već do 2030. godine.

Do 2030. Volvo će proizvoditi samo električne automobile, a svaki sledeći model već se planira ili isključivo sa električnim motorom ili u hibrid varijanti.Osim prelaska na EV poslovanje, koje je najavila prva među velikim kompanijama još ranije, Volvo planira da iz svojih automobila izbaci najveći deo prirodnih materijala i zameni ih recikliranim i finim veštačkim materijalima.

Pre svega, Volvo će do 2030. godine iz svih svojih automobila izbaciti prirodnu kožu.

Od septembra ove godine nadalje svaki automobil planiraće se sa drastično manje ili nimalo kože, da bi se ona u potpunosti izbacila do navedenog perioda. S obzirom na to da je Volvo luksuzan brend, a kao takav biraju ga korisnici koji žele samo premijum uslugu i vrhunsku udobnost - Volvo će isključivo na zahtev kupaca proizvoditi delove sa kožom, to će dodatno naplaćivati i prihvataće samo materijale iz obnovljivih i održivih izvora od svojih partnera.

Volvo se odlučio na sve ovo zbog činjenice da se i sama kompanija oslanja previše na industrijsko stočarstvo, a ono kao veliki zagađivač prirode i okoline u ukupnoj emisiji štetnih gasova globalno učestvuje sa čak 14%!

S druge strane, prirodne materijale zameniće reciklirani materijali, koji će se obrađivati na drugačiji način dok se ne dobiju materijali vrhunskih karakteristika, pre svega završne obrade. Plastične boce, posebno plastika sakupljena iz okeana, pluta od flaša vinske industrije i drvo iz obnovljivih izvora šuma Švedske i Finske.

Svi dobavljači materijala i kompanije sa kojima Volvo sarađuje do 2025. moraće da rade u uslovima 100% obnovljive energije ili vrlo blizu toga, kao i da proizvode komponente od recikliranih materijala, starih uređaja i bio komponenti. Do iste godine Volvo planira da najmanje 25% svih ugrađenim komponenti u svakom automobilu budu baš ovakve, kakve smo opisali.

Kako se vama čini plan Volvo kompanije?

