Igramo je manje-više od 1996. godine, a do sada je Tomb Raider igra prodata u najmanje 85 miliona primeraka!

Tomb Raider serijal danas zvanično puni 25 godina!

Bilo je to 25. oktobra 1996. godine, kad je Lara Kroft došla ne na PC ili PlayStation, koji su tada dominirali na gejming sceni, već na čuvenu SEGA Saturn konzolu.

Nekih mesec dana kasnije i korisnici drugih konzola su dobili priliku da probaju igru.

Klasična akciona avantura nas je poslala na put oko sveta sa Larom koja je putovala kroz Peru, Grčku, Egipat i Atlantis u potrazi za drevnim artifaktom pod nazivom Scion.

Prve reakcije na igru su bile fenomenalne, ali prava zvezda je zapravo bila Lara, koja je postala jedna od omiljenih i najpoznatijih protagonista video igara.

Uspeh prvog naslova je doveo do niza nastavaka koji su takođe bili popularni među gejmerima. Tomb Raider II, Tomb Raider III i Tomb Raider: The Last Revelation su hvaljeni za unapređenje tadašnje tehnologije i na način kako su proširili priču o Lari.

Kada su igre prešle na sledeću generaciju konzola, niz dobrih igara je prekinut i Lara je napravila pauzu od nekoliko godina sve dok Crystal Dynamics nije počeo da radi na franšizi. Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary i Tomb Raider Underworld su daleko bolje prošli od igara koje su pre toga izašle. Ipak, Larino ponovno oživljavanje kao gejming ikone (lika) se desilo 2013. godine sa reizdanjem Tomb Raider i igrama Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider.

Igračima se svidela moderna struktura akcione avanture, a i priča je bila mnogo oštrija i okruženje brutalnije za našu heroinu sa dve velike berete, mada je jednu u modernim igrama nekako izgubila, a dobili smo lukove i strele, pa se nadamo da će se u nekoj od narednih igara stari dobi Dual Pistols vratiti…

Šta sledećih 25 godina donosi Lari?

S obzirom na to da su poslednje tri igre bile najskuplje za izradu ne samo u Tomb Raider univerzumu, nego i u gejming industriji uopšte i da su zaradile brdo para, nastavka će sigurno biti.

Zanimljivo je da je Shadow of the Tomb Raider i dalje jedna od najskupljih igara ikad napravljenih - samo produkcija, bez marketinga i promocije, je koštala 135 miliona dolara, a igra je masno zaradila tek kasnije, nakon što je Square Enix objavio dodatke (DLC) i dodatno uložio u reklamu - poslednjih meseci igra je dobila veoma pozitivne kritike publike i to ju je povuklo značajno gore, kad je prodaja u pitanju.

Play! Zine nas podseća da je Crystal Dynamics otkrio kako će sledeća Larina avantura objediniti vremenske okvire iz originalnog Tomb Raider-a, i da bi trebali da dobijemo reizdanje originalne trilogije.

Međutim, ne očekujte ovo uskoro!

Crystal Dynamics nam je prikazao rane dane lovca na retke antikvitete, a u narednim igrama žele da se pozabave avanturama iz prvih igara, u kojima je Lara već iskusan i samouveren avanturista.

Dakle, ako nas niste shvatili - trilogija od 2013. do 2018. godine je, zapravo prethodnica originalnim igrama Tomb Raider, TR II i TR III i sad samo da dočekamo Square Enix, koji je izdavač igara i Crystal Dynamics, koji je razvojni studio, da nam otkriju kad će prva od igara iz nove trilogije izaći…

Kako vi pamtite Tomb Raider igre i Laru Kroft?

