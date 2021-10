Sjedinjene Američke Države nisu otkrile koje kompanije su dobile licencu.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kompanija Huawei je kažnjena sankcijama SAD-a u trenutku kad se približavala kompaniji Samsung na prvom mestu tržišta mobilnih telefona tokom 2019. godine.

I dok neki veruju da je administracija Donalda Trampa kompaniju Huawei stavila na entitetsku listu zbog toga što je pretekla Apple, zvaničan razlog je to što je SAD kompaniju Huawei vidi kao nacionalnu pretnju, bez obzira na to što dokazi za to nikad nisu predočeni.

Zbog odluke Amerike u maju 2019. godine kompaniji Huawei je potrebna licenca tj. svim njenim kompanijama-saradnicama da sarađuju međusobno u domenu softvera, ali i hardvera.

Nakon kompanije Huawei i SMIC, proizvođač čipova je stavljen na ovu listu.

Iako je softverske nedostatke kompanija uspela da prevaziđe vrlo brzim i snažnim razvojem AppGallery prodavnice zasnovane na Huawei Mobile Services ekosistemu, blokada i rasturanje lanca isporuke u domenu čipova naškodilo je kompaniji mnogo više.

Huawei tako nije mogao da proizvodi svoje čipsetove HiSilicon tj. Kirin, a od septembra 2019. godine kompanija nije mogla ni da kupuje čipsetove. Kasnije, Qualcomm je dobio dozvolu da prodaje čipove kompaniji Huawei, ali samo do 4G verzije, ali u svim segmentima - od tzv. entry-level klase do flagship.

Više o tome kako je Huawei-ju sad i planovima za dalje čitaćete u ekskluzivnom intervjuu sa Kevinom Hoom, jedim od direktora kompanije

Pojedini predstavnici američkog kongresa još u maju tražili su da se objavi koje kompanije su u periodu od novembra 2020. do aprila 2021. godine dobile licence za saradnju sa kompanijom Huawei i SMIC, a agencija Reuters napominje da, iako imena nisu otkrivena, neki podaci jesu.

Recimo, kompanijama iz SAD ili sveta koje koriste američku tehnologiju da bi sarađivale sa kompanijom Huawei odobreno je 188 licenci vrednosti 42 milijarde dolara, a SMIC kompaniji 113 u vrednosti preko 61 milijarde dolara.

U procentima, oko 90% traženih licenci za SMIC saradnju je dobilo zeleno svetlo, dok je za Huawei taj broj niži i u pomenutom periodu je bio na 69%. Licence se izdaju na period od četiri godine.

HUAWEI I SMIC DOBILI LICENCE: Nekim kompanijama iz SAD-a omogućeno je da sarađuju sa proizvođačima telefona i čipova

