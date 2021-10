Izvukli tešku artiljeriju: Tensor čip, unapređene kamere, novi softver i povoljne cene.

Izvor: SmartLife / Google

Nakon meseci procurelih i nepotvrđenih informacija, Google je dan posle druge Apple konferencije predstavio svoje Pixel 6 i Pixel 6 Pro telefone i Android 12 operativni sistem. Izgleda da je čekanje vredelo.

Pre nekoliko meseci Google je zagolicao maštu zajednice predstavivši svoj potpuno novi Tensor čip namenjen Pixel 6 telefonima. Google je, kao i Apple sam dizajnirao svoj čip kako bi značajno unapredio veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, stavke koje postaju sve bitnije kod pametnih telefona. Ono što je bilo najveće iznenađenje je cena koja je postavljena na 599 dolara za Pixel 6 i 899 dolara za Pixel 6 Pro model.

Razlike koje odvajaju profesionalce

Dok Pixel 6 i Pixel 6 Pro dele iste principe dizajna i mnoge slične karakteristike, Google je namerno napravio bitne razlike između svoja dva nova telefona. Oba modela imaju Gorilla Glass Victus zaštitu napred i Gorilla Glass 6 nazad, IP68 otpornost na vodu i prašinu, Wi-Fi 6E, NFC, 30W brzo žično punjenje i podršku za bežično punjenje u oba smera. Dodajte tome i senzor otiska prsta ispod ekrana i svi preduslovi flagship modela su tu.

Nisu štedeli na veličini

I Pixel 6 i njegov Pro parnjak nisu mali telefoni, za razliku od prošlogodišnjeg 6-inčnog Pixel 5 modela. Pixel 6 ima AMOLED ekran dijagonale 6,4 inča sa osvežavanjem od 90 Hz i rezolucijom 2400x1080 piksela, 8 GB radne memorije, 128 ili 256 GB skladišta i bateriju kapaciteta 4.614 mAh.

Veći, Pixel 6 Pro ima 6,7-inčni LTPO OLED ekran (za dlaku manji od onog na iPhone 13 Pro Max) sa osvežavanjem od 120 Hz i 3210x1440 rezolucijom. Količina radne memorije je povećana sa 8 na 12 GB, a bazični skladišni prostor je ostao na 128 GB, sa opcijama 256 i 512 GB, dok je baterija porasla na okruglih 5.000 mAh.

Apple filozofija

Oba telefona imaju glavnu kameru sa senzorom od 50 MP i 12 MP ultra-širokog parnjaka, dok Pro model ima i dodatnu zum kameru sa 4x optičkim uveličanjem i 20x hibridnim zumom, tehnologija koju Google zove Super Res Zoom. Prednje kamere se takođe razlikuju, pa Pixel 6 ima senzor od 8 MP i 24 mm sočivo, dok Pixel 6 Pro poseduje nešto veći senzor od 11,1 MP i širokougaono 20 mm sočivo za znatno širi kadar od jeftinijeg modela.

Već viđeni dizajn

Ovo je jedna od stvar kod kojih se niko nije iznenadio, jer je Google odlučio da pre nekoliko meseci prikaže kako Pixel 6 serija telefona izgleda. Dakle, specifičan trobojni dizajn i blesave boje, učiniće Pixel 6 i 6 Pro telefone vrlo prepoznatljivim. Vizuelne razlike su suptilne, ali dovoljne da ih razlikujete. Primera radi Pixel 6 ima mat crnu završnicu oko ivica i ravni ekran, dok je Pixel 6 Pro sjajniji, ima zakrivljen ekran i generalno zaobljeniji dizajn.

Umesto standardnog kućišta kamera, Google je otkrio toplu vodu sa TCL, pardon, svojim novim dizajnom koji naziva Camera Bar. Suštinski se radi o horizontalnom kućištu kamera koje ima nekoliko funkcija. Prva je specifičan dizajn, koji omogućava stabilnost, za razliku od kamera u jednom ili drugom uglu.

Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Druga je vizuelni identitet koji TCL, pardon, Google žali da promoviše kod svoje Pixel 6 serije uređaja. Treća je dodatni horizontalni prostor za 4x periskop kameru kod Pro modela, čini nam se mnogo bolje rešenje nego kod Samsung i Huawei telefona. Loša strana ovog kućišta je što zauzima ozbiljan prostor van leđa telefona, pa možda neće biti svakome po volji.

Njegovo visočanstvo - Tensor čipset

Google je sa svojom linijom Nexus, a kasnije Pixel telefona uvek potencirao softversku stranu telefona u odnosu na hardversku, pa ni ove godine nije mnogo odustao od toga. Naravno, ove godine sva ta softverska rešenja ne bi bila moguća bez hardvera Tensor čipseta koji je brži, moćniji i troši oko 50% manje struje nego prethodni Pixel.

Tensor je napravljen u 5 nm proizvodnom procesu, raspolaže sa osam jezgara raspoređenih u 2+2+4 modul. Dva najbrža Cortex X1 jezgra rade na 2,8 GHz, slede dva Cortex A76 jezgra na 2,25 GHz i četiri sporija Cortex A55 jezgra na 1,8 GHz, namenjena manje zahtevnim poslovima.

Tensor čipset

Izvor: SmartLife / Google Keyword

Za grafiku se brine Mali G78 MP20 GPU, sličan onome u Huawei Mate 40 telefonu, samo sa četiri jezgra manje, što je i dalje više grafičkih performansi nego što će vam biti potrebno da većinu igara poterate na najvišim podešavanjima u više nego dovoljnom broju frejmova.

Prepoznavanje glasa na svakom koraku

Zahvaljujući unapređenom mašinskom učenju Tensor dozvoljava da Google ubaci Live Translate mogućnosti koje rade na najvećem broju aplikacija za dopisivanje, uključujući Google poruke, WhatsApp, Twitter, Viber i mnoge druge. Ova opcija vam omogućava da mnogo lakše komunicirate sa korisnicima na drugim jezicima koje ne poznajete toliko dobro. Live Caption prepoznaje zvuk sa podkasta i video snimaka i prebacuje ga u titlove u realnom vremenu. Iako ovo nije ništa što dosad nismo videli, Google se hvali činjenicom da je ovo pre bilo moguće samo kod najjačih čipsetova, uz ogromnu potrošnju energije.

Prevođenje poruka u toku kucanja

Izvor: SmartLife / Google Keyword

Jedna od stvari na kojoj Google intenzivni radi već neko vreme je Assistant Voice Typing iliti diktiranje. Google je unapredio model za prepoznavanje glasa, koji se sad veoma oslanja na module za mašinsko učenje Tensor čipa, omogućavajući moćan alat za prebacivanje glasa u tekst bez velikog udara na performanse i bateriju.

Google se hvali da je ovo diktiranje toliko unapređeno da sada možete da radite stvari kao što je ispravljanje teksta, bez zbunjivanja veštačke inteligencije, ubacivanje smajlića prostim opisom onoga šta želite da pokažete i zadavanje komandi poput: “pošalji”, “obriši”, “stani” i još mnogo toga.

Kamere

Iako mnogi to ne znaju, performanse kamera kod pametnih telefona umnogome zavise od veštačke inteligencije, pa je to još jedno polje na kojem Tensor čip pokazuje svoju snagu. Od prepoznavanja scena, preko obrade fotografija, do mnogih drugih opcija implementiranih zahvaljujući snazi veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

Pored poznate rezolucije glavne kamere od 50 MP napomenućemo i da je otvor blende visokih f/1.9, da optički stabilizovano sočivo ima 26 mm žižnu daljinu, krupne piksele od 1,2 mikrometra. Fokusiranje se vrši višesmernim autofokusnim sistemom za dalje i laserskim AF za bliže objekte, kombinacijom koja se pokazala daleko najboljom po pitanju performansi, godinama unazad.

Telefoto (zum) sočivo takođe poseduje optičku stabilizaciju, što je očekivano. Senzor ima 48 MP otvor blende od f/3,5 na 104 mm žižne daljine, fazni autofokus i piksele od 0,8 mikrometara. Ovo sočivo je periskop tipa i rezervisano za Pro model.

Drugo sočivo koje dele Pixel 6 i Pixel 6 Pro modeli je širokougaono i bar na papiru ne deluje spektakularno. Ima 12 MP, ugao od 114 stepeni, 1,25 um piksele, ali bez autofokusa.

Zahvaljujući novom sistemu obrade fotografija nazvanom Real Tone, Pixel 6 serija uređaja bolje prepoznaje prirodnu boju kože kod ljudi, što je često kamen spoticanja modernih kamera koje su većinom podešene tako da bolje izdvoje ljude sa svetlijom bojom kože.

Real tone

Izvor: SmartLife / Google Keyword

Titan M2

Pored Tensor čipa, Google je za bezbednost razvio poseban Titan M2 čip koji barata osetljivim podacima, i omogućava jednostavnije upravljanje bezbednosnim postavkama, dok vas istovremeno savetuje kako da bolje čuvate svoje podatke i blokirate opasne pretnje.

Bez microSD slota

Nedostatak microSD slota Google Pixel 6 telefoni opravdavaju skladišnim opcijama od 128, 256 i 512GB kod jače verzije, odnosno 128 i 256 GB kod Pixel 6 modela. Ovo znači da je pametnije u startu investirati u model sa više memorije, nego posle godinu dana kukati kada vam ponestane interne memorije.

Pixel Pass pretplata

Jedna interesantna stvar koja svakako neće biti zanimljiva u Srbiji, ali čisto da vidite kako stvari funkcionišu u normalnom svetu je Pixel Pass. U pitanju je fiksna mesečna pretplata od 45, odnosno 55 dolara za koju dobijate YouTube Premium, Google Play Pass, 200 GB skladišnog prostora na Google One, zaštitu od kvarova i oštećenja, kao i novi Pixel svake dve godine. Zvuči jeftinije nego neki od jačih paketa kod naših telekomunikacionih operatera.

Da li biste voleli da se Google Pixel telefoni pojave i kod nas u prodaji?