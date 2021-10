Piratska verzija filma širi se internetom. Hoće li oni koji je dijele, gledaju i šalju snimak biti kažnjeni?

Izvor: Aleksandar Letić

Film "Toma" izazvao je veliko interesovanje publike u Srbiji i regionu i za samo tri nedelje 500.000 ljudi ga je pogledalo u bioskopu. Međutim, na internetu se nedavno pojavila i piratska verzija filma, koja se masovno širi društvenim mrežama i po neprovjerenim sajtovima.

Prema nezvaničnim podacima, piratsku verziju filma "Toma" za sada je pogledalo 50.000 ljudi i za sada se čeka zvanično saopštenje produkcije o ovom slučaju.

Hoće li biti kažnjeni oni koji su plasirali piratski snimak, koliko godina robije im preti za ovo djelo, kakva kazna čeka one koji su "klikinuli" na kopiju filma ili ga skinuli na svoj kompjuter, telefon ili laptop, za MONDO su odgovorili pravni stručnjaci.

ČITAVA PLEJADA LJUDI ŽIVI OD TOG PROJEKTA

Pokušaji ilegalne zarade uz pomoć piratskih verzija uspješnih domaćih filmova vrlo su česti u regionu, kaže za MONDO Mirko Mrkić, advokat i predavač medijskog i IT prava na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

"Osoba ili grupa koja širi piratski snimak, krši imovinska i moralna prava onih čiji je taj film djelo. Nisu to samo režiser, autor i glumci, već i mnogi drugi ljudi koji žive od tog projekta. To je cijela filmska ekipa i plejada čija su autorska djela ili interpretatorsko umijeće ovim narušeni. Njihov proizvod se dijeli bez naknade", kaže Mirko Mrkić.

TRI DO PET GODINA ZATVORA

Po zakonu je zabranjeno objavljivanje, snimanje i pravljenje kopija autorskog djela, što uključuje i skidanje na svoj kompjuter, kao i aploud na torent sajtove. Propisane kazne su do tri godine zatvora, ali ukoliko se ovim putem pribavlja imovinska korist, u pitanju su pet godina zatvora.

"Postoji krivična i pravna odgovornost za pirateriju i zaprijećene kazne nisu zanemarljive. Ko neovlašćeno iskoristi autorsko djelo tako što ga objavi, snimi ili umnoži, kazniće se zatvorom do tri godine. Isto tako, ko ovo djelo stavi u promet ili ga umnoži u toj namjeri, takođe će biti kažnjen", kaže advokat za MONDO.

ŠTA JE SA ONIMA KOJI SAMO GLEDAJU?

Međutim, po zakonu, korisnici ovih usluga koji samo gledaju pomenuti sadržaj, u zakonu nisu spomenuti, objašnjava naš sagovornik.

"Za one koji ne dijele snimak, već ga samo otvore ili proslijede jednom broju telefona, zakonska kazna ne postoji. Nemoguće je utvrditi da li je neko namjerno ili slučajno otvorio link koji mu je neko poslao, kao i da li je znao šta se na njemu nalazi. Onaj ko to uradi, uvek može da tvrdi da je to uradio nehotice, da nije znao šta se nalazi u njemu, kao i da ga je slučajno poslao neku adresu", kaže Mriko Mrkić.

KO JE UŠAO NA LINK, PODACI SU MU UKRADENI?

Prema navodima određenih medija piratska verzija filma "Toma" sadrži virus koji preuzima podatke sa uređaja, društvenih mreža, čak i računa u banci putem aplikacija. Samim tim, oni koji ga preuzmu, rizikuju da svoje podatke i fotografije pošalju u pogrešne ruke i izgube svoj novac.

"To jeste jedan od glavnih razloga zašto ne treba otvarati sajtove sa piratskim snimcima. Ovakva mogućnost i te kako postoji i moguće je da su podaci onih koji ulaze na piratske sadržaje i generalno neprovjerene sajtove, u velikoj mJeri preuzeti, odnosno ukradeni", kaže advokat Mirko Mrkić za MONDO.

DA LI ĆE KRIVAC DA BUDE KAŽNJEN?

Tenhnički i procesno je moguće da krivac za plasiranje piratskog sadržaja filma "Toma" bude kažnjen. Ipak, u praksi je često teško da se krivica dokaže, naročito ako počinilac nije u Srbiji.

"Moguće je otkriti i dokazati krivca, time se bavi elektronska forenzika i odJeljenje za visokotehnološki kriminal. U Srbiji je već bilo slučajeva kada je počinilac koji je stavio u promet piratski snimak kažnjen, iako te slučajeve javnost nije mnogo ispratila. Situacija sa otkrivanjem krivaca se poboljšava, ali još uvIJek nije na nivou na kom bi trebalo da bude. Kada u Americi skinete ili plasirate pirateriju, policija će vam pokucati na vrata, zaplIJeniti računar i bićete odmah sudski procesuriani. U Srbiji tehnološki ima mogućnosti za to, ali je potrebno da se to i sistemski isprati", kaže naš sagovornik.