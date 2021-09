Trojanac u velikom broju legalno dostupnih Android aplikacija - ako ih imate, brišite ih!

Izvor: SmartLife / Zimperium

Da se različite prevare kriju čak i u legalno dostupnim Android aplikacijama u okviru Google Play prodavnice odavno nije novost, ali na i dalje iznenade vijesti, poput ove, u kojima saznajemo da je prilično značajan broj baš takvih aplikacija bio zaražen najgorom vrstom trojanca, malware programa namijenjenog najčešće krađi podataka korisnika i/ili čak novca.

Zimperian Labs, kompanija koja je i ranije otkrivala viruse u Android i iOS aplikacijama, objavila je novi izvještaj za Google Play u kojem su opisali novootkrivenog trojanca - GriftHorse - koji se raširio do više od 10 miliona korisnika u 70 zemalja.

U nekim slučajevim GriftHorse je krišom, pretplatama na određene servise od korisnika uzimao i do 42 dolara svakog mjeseca!

Više od 200 aplikacija je umiješano u širenje i poslovanje ovog trojanca, koji je zarazio najviše aplikacije iz sektora Tools, Entertainment i Dating Google Play Store-a.

Aplikacija koja je zarazila najviše korisničkih uređaja je Handy Translator Pro, za koju je vjerovatno i dobar dio naših čitalaca čuo, a prevara sa ovom i ostalim aplikacijama seže sve do novembra 2020. godine, dakle skoro godinu dana!

Žrtve čiji su uređaji bili zaraženi zlonamernim aplikacijama primile su više obavještenja u kojima se navodi da su osvojili nagradu i da moraju odmah da je preuzmu kako ne bi istekla. Iskačući prozori nastavili bi da se pojavljuju i do pet puta na sat sve dok korisnik konačno ne popusti i ne prihvati nagradu. Kad se to desi, žrtva bi bila preusmjerena na veb lokaciju tražeći njen telefonski broj, što je zapravo bio ugovor za SMS uslugu po cijeni do čak 35 USD mjesečno.

Aplikacije koje bi trebalo odmah izbrisati:

Handy Translator Pro Heart Rate and Pulse Tracker GPS Location Tracker iCare – Find Location My Chat Translator Bus – Metrolis 2021; Free Translator Photo Locker Tool Fingerprint Changer Call Recoder Pro Instant Speech Translation Racers Car Driver Slime Simulator Keyboard Themes What’s Me Sticker Amazing Video Editor Safe Lock Heart Rhythm Smart Spot Locator CutCut Pro OFFRoaders – Survive Phone Finder by Clapping Bus Driving Simulator Fingerprint Defender Lifeel – scan and test Launcher iOS 15 Idle Gun Tycoon Scanner App Scan Docs & Notes Chat Translator All Messengers Hunt Contact Icony Horoscope : Fortune Fitness Point Qibla AR Pro Heart Rate and Meal Tracker Mine Easy Translator PhoneControl Block Spam Calls Parallax paper 3D SnapLens – Photo Translator Qibla Pass Direction Caller-x Clap Photo Effect Pro iConnected Tracker Smart Call Recorder Daily Horoscope & Life Palmestry Qibla Compass (Kaaba Locator) Prookie-Cartoon Photo Editor Qibla Ultimate Truck – RoudDrive Offroad GPS Phone Tracker – Family Locator Call Recorder iCall PikCho Editor app Street Cars: pro Racing Cinema Hall: Free HD Movies Live Wallpaper & Background Intelligent Translator Pro Face Analyzer TrueCaller & TrueRecoder iTranslator_ Text & Voice & Photo Pulse App – Heart Rate Monitor Video & Photo Recovery Manager 2 Fitness Trainer ClipBuddy Vector arts Ludo Speak v2.0 Battery Live Wallpaper 4K Heart Rate Pro Health Monitor Locatoria – Find Location GetContacter AR Phone Booster – Battery Saver English Arabic Translator direct VPN Zone – Fast & Easy Proxy 100% Projector for Mobile Phone Clap To Find My Phone Screen Mirroring TV Cast Free Calls WorldWide My Locator Plus Language Translator-Easy&Fast WiFi Unlock Password Pro X Pony Video Chat-Live Stream Easy TV Show CIAO – Live Video Chat Keyboard: Virtual Projector App Bag X-Ray 100% Scanner Mobile Things Finder Heart Rate Monitor Caller ID & Spam Blocker Free Coupons 2021 i Launcher iOS for Android.

Prema izvještaju pomenute kompanije GriftHorse Android Trojan se uklanja zajedno sa izbrisanom aplikacijom, jer nije poznat slučaj da se širi samostalno u memoriju telefona, ali ako primijetite da se situacija nije popravila i da reklame nastavljaju da iskaču - napravite rezervnu kopiju podataka uključujući samo pouzdane aplikacije i vratite telefon na fabrička podešavanja.

Aplikacije sa liste više nisu dostupne u Google Play Store, ali jesu u nekim drugim Android prodavnicama, pa vodite računa da ih ne preuzimate nigdje!