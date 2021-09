Jedna od najtraženijih YouTube opcija konačno je dostupna pojedinim korisnicima mreže.

Izvor: SmartLife / YouTube / The Verge

Od kada je YouTube videa od tada postoji i želja velikog broja korisnika da preuzimaju sadržaje sa najpopularnije Google video mreže.

Do sada su to korisnici radili pomoću različitih aplikacija, isto kao što su pokušavali da puštaju video bez reklama u pozadini i kad je telefon zaključan ili ekran isključen, ali je to sve sad YouTube omogućio sam od sebe.

YouTube Premium korisnici mogu da testiraju uslugu preuzimanja video sadržaja samo određeno vrijeme.

Opcija je dostupna samo web desktop korisnicima i to kroz stranicu YouTube eksperimentalnih funkcija, ali će YouTube na licu mjesta odlučiti da li ste dobrodošli za test ili ne još uvijek.

Chrome, Edge ili Opera su web browser-i koji su trenutno podržani za preuzimanje videa (žao nam je Firefox i Safari korisnici), a korisnicima će ispod videa biti omogućena opcija da preuzmu sadržaj. Nakon klika na to dugme video se preuzima u odabranoj rezoluciji, nisu čak podržane ni sve aktivne rezolucije videa, i prebacuje se u sekciju Downloads sa lijeve strane prozora.

Za sada ne postoji mogućnost da se video prebaci u neki drugi folder na računaru i moguće ga je gledati isključivo putem pregledača interneta u offline modu.

Ukoliko uočimo nešto novo - dopunićemo priču, a vi nam javite da li ste i vi dobili mogućnost preuzimanja i gledanja YouTube videa bez interneta.