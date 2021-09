Nova linija Surface Laptop Studio premijerno je predstavljena jednim od najmoćnijih računara današnjice.

Izvor: SmartLife / Microsoft

I dok se Google prilično muči da uspostavi svoju hardversku kompaniju na noge, Microsoft vrlo dobro korača tim putem, a Surface linija beleži značajne godišnje prihode i rast poslovanja.

Novi modeli su i evolutivni i pravi iskorak unapred, a to dokazuje i novi Surface Duo 2 mobilni telefon, koji je predstavljen kad i nova serija Surface Laptop Studio kompjutera.

Surface Laptop Studio je kruna dosadašnje hardverskog ponude Microsoft kompanije.

To je konvertibilni računar čiji se kran može podesiti u najmanje tri položaja - laptop, studio za crtanje i da prekrije tastaturu - kako bi se odabrao najbolji za rad ili uživanje u multimediji.

Ekran je dijagonale 14,4 inča, rezolucije 2.400 x 1.600 piksela, osetljiv na dodir i uz osvežavanje od 120 Hz i Dolby Vision tehnologiju. Kućište je napravljeno iz dva dela, tako da je gornji izdignut i proširen u odnosu na donji, pa se između njih može staviti tj. nositi i puniti Surface Slim Pen 2, koja košta 129 dolara i oponaša pravu drvenu olovku za pisanje i crtanje. Pametan softver računara sve odmah može da pretvori u kucani tekst ili neki drugi dokument.

Vidi opis SURFACE LAPTOP STUDIO: Totalno uvrnut, ali moćan računar namenjen kreativcima, gejmerima i dizajnerima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Microsoft Br. slika: 7 7 / 7

Što se hardvera tiče Microsoft nije štedeo!

U ponudi su dve verzije, obe sa Intel 11. generacijom čipseta, i to Core i5-11300H ili i7-11370H, sa od 16 GB do 32 GB RAM i do dva terabajta unutrašnje memorije na SSD jedinici, koja se može lako vaditi i menjati. Core i5 varijanta računara ima Intel Iris Xe integrisanu grafiku, dok Core i7 verzija ima neverovatnu Nvidia RTX 3050 Ti GPU verziju sa 4 GB sopstvene memorije. Od portova tu su 2 x USB 4.0 ulazi sa Thunderbolt 4 podrškom.

Microsoft Surface Laptop Studio ima pametnu AI kameru, koja prilagođava oštrinu, osvetljenje i druge parametre okruženju u kojem se korisnik snima, a za dobar zvuk brinu se 4 stereo zvučnika i nekoliko mikrofona za konferencije.



Cena računara je u skladu s njegovim mogućnostima - izuzetno visoka i počinje od 1.599 dolara, pa sve do praktično koliko poželite, u odnosu na ono što želite da bude u njegovoj unutrašnjosti. Microsoft nudi veliki broj opcija, koje se mogu i kombinovati za svakog korisnika koji to želi da plati.

Šta kažete na novu vrstu Microsoft računara?