Bitcoin svojim vlasnicima donosi puno novca, ali i njima i svima ostalima škodi mnogo više!

Prema CoinDesk sajtu vrijednost jednog Bitcoin digitalnog novčića u trenutku pisanja teksta je 48.488,52 dolara i jasno je u potpunosti zašto vlada pomama za ovom i svim drugim kriptovalutama.

Jasno je, takođe nekima odavno, nekima će biti vrlo brzo, da Bitcoin i rudarenje kriptovaluta izuzetno šteti ne samo životnom okruženju u kojem se obavlja, nego i cijeloj planeti.

U štampanom izdanju elektronske knjige Resources, Conservation and Recycling, koje će biti objavljeno u decembru 2021. godine, autori - stručni tim sačinjen od naučnika, istraživača i ekologa - procjenjivao je različite uticaje modernih tehnologija po naše životno okruženje, a posebna pažnja posvećena je Bitcoin i drugim kriptovalutama.

Stručnjaci su naučnim metodama pokušali da izračunaju koliki je Bitcoin uticaj, ali i drugih kriptovaluta, na generisanje elektronskog otpada tokom godine.

Naučnike je posebno zanimao vijek trajanja uređaja ili komponenti kojima se Bitcoin rudari tj. kopa, a zaključak je očekivan - vrlo je kratak, jedva 1,3 godine. Nakon tog perioda uređaj ili komponente potrebno je zamijeniti novim, a u najvećem broju slučajeva skupljim i uređajima ili komponentama moćnijih performansi.

S obzirom na to da znamo koliko struje Bitcoin troši i koliko loše utiče na ispuštanje CO2 u atmosferu, naučnici su tokom istraživanja pažnju usmjerili na još jedan izuzetan problem koji nam Bitcoin svima pravi - elektronski otpad.

“Kao rezultat kratkog trajanja opreme za rudarenje, procjenjujemo da cijela Bitcoin mreža trenutno prolazi kroz 30,7 metričkih kilotona opreme godišnje“, napisali su istraživači. “Ovaj broj je uporediv sa količinom otpada male IT i telekomunikacione opreme, koju svake godine proizvodi zemlja veličine Holandije“! Da bi ljudi lakše shvatili koliko je to elektronskog otpada britanski dnevni list The Guardian je objasnio da svaka Bitcoin transakcija napravi elektronskog otpada kao da se u prirodu bace dva iPhone 12 mini telefona - tačnije, svaka Bitcoin transakcija stvori oko 272 grama elektronskog otpada!

Samo tokom 2020. godine ostvareno je 112,5 miliona Bitcoin transakcija! Pomnožimo to sa 272 grama i podijelimo sa 1.000, da bismo dobili kilograme - to je 30.600.000 kilograma elektronskog otpada za samo godinu dana, koji vjerovatno nije recikliran niti odložen na primjeren način!

Ako se niste osjećali loše ranije kad ste telefone jednostavno bacali u smeće, nakon čega oni završe ko zna gdje, a ispuštaju toksične materije i teške metale u tlo i životnu sredinu svih nas, a neprimjerenim odlaganjem ili reciklažom čak stvaraju zagađenje vazduha i vode - sad bi trebalo da se osjećate tako!

Reciklirajte svoje tehničke uređaje, naročito mobilne i pametne telefone, na odgovarajući način, a što se tiče Bitcoin rudarenja - sami odlučite kako želite, činjenice su pred vama…