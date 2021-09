Najjači vivo flagship ne pravi kompromise ni u jedom segmentu.

Izvor: SmartLife / VIVO

Kompanija vivo je, nakon premijere svog sopstvenog V1 čipa za fotografije i video, predstavila i prvi pametni telefon koji ga koristi - vivo X70 Pro+.

Serija X okrenuta je samo najboljem, posebno u domenu kamere i pripada Perfect Shot portfoliju kompanije, a ovo je jedan od najmoćnijih vivo telefona do sada nastao u saradnji sa nemačkom ZEISS kompanijom.

Ekran vivo X70 Pro+ modela je poput ekrana tableta, dijagonale čak 6,78 inča, što je oko 17,2 centimetra. Oko ekrana nema ivica, a one gore i dole su maksimalno stanjene. Rezolucija je 1.440 x 3.200 piksela, podržan je HDR10+ i izrađen je u Super AMOLED tehnologiji.

Ovo je LTPO panel, koji osvežavanje sadržaja može da vrši od samo jednog herca do 120 HZ u koracima koji odgovaraju korisniku, a na mestu dodira je odziv do 300 Hz. Takođe, ovakav ekran troši do 25 odsto manje energije u odnosu na ekrane koji nemaju LTPO.

Baterija kapaciteta 4.500 mAh puni se brzinom do 55 vati i podržano je, naravno i bežično punjenje brzine do čak 50 vati, ali i punjenje drugih uređaja kako USB-om ili bežično s leđa telefona. Kompanija vivo je radila i na drugim unutrašnjim komponentama i njihovom poboljšanju, pa je za brzinu i performanse zadužen Snapdragon 888+ čipset i 20% brža obrada podataka u okviru AI čipa. RAM je LPDDR5 generacije sa 8 ili 12 GB, dok je unutrašnja memorija UFS 3.1 u 256 ili 512 GB varijantama.

Iako je telefon zasnovan na Android 11 operativnom sistemu i Origin OS 1.0 korisničkom okruženju uskoro ćemo na vivo X70 Pro+ videti i Android 12, a već znamo da će na telefon stići taj i još makar dve generacije Android sistema i makar tri godine bezbednosnih i Google ažuriranja.

Kamera je nastala u saradnji sa kompanijom ZEISS, kao deo intenzivne saradnje koju kineska i nemačka firma imaju od kraja 2020. godine. Glavna kamera je rezolucije 50 MP (Samsung GN1 senzor čiji je piksel veličine 1,2 µm tj. do 2,4 µm združivanjem), sa sočivom optike f/1.57. Sledeća je ultraširoka kamera sa gimbal stabilizacijom čija je rezolucija 48 MP (Sony IMX598 senzor 1/2.0”, 0,8 µm veličina piksela i 114 stepeni širina ugla).

Druge dve kamere su telefoto. Prva sa 125 milimetara periskop modulom i 5x optičkim uvećanjem (f/3,4 sočivo i 8 MP rezolucija) i druga portretna sa 50 milimetara, rezolucije 12 megapiksela i optike f/1,6.

Sve četiri kamere imaju OIS (optičku stabilizaciju kadra) i elektronsku stabilizaciju, takođe.

Sočiva svih kamera poseduju tzv. ZEISS T* opciju za otklanjanje refleksije, a nemačka kompanija je sa vivo partnerom radila i na smanjenju disperzije tj. rasipanju svetlosti i poboljšanju njenog prenosa na senzor novom tehnologijom izrade stakla. Ovo dodatno smanjuje hromatske aberacije i značajno redukuje odsjaj. Za kameru i obradu slike i videa ja još značajno i to što je vivo X70 Pro+ prvi telefon sa V1 čipom, koji smo detaljno opisali u prethodnoj vesti, pa se ovde sada nećemo ponavljati.

Sve verzije vivo X70 Pro+ telefon dolaze sa IP68 zaštitom od vode i prašine/prljavštine i obloženi veštačkom kožom u dve boje - narandžastoj i plavoj i u jednoj dodatnoj verziji crne boje, čija su leđa napravljena od stakla.

Početna cena vivo X70 Pro+ telefona u Kini je 720 evra, a u prodaji će biti do kraja meseca. Za sada nemamo podatak kada će se i da li će se vivo X70 Pro+ prodavati i kod nas.

Šta mislite o vivo X70 Pro+ telefonu?