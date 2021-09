Tviteraši će konačno dobiti opciju da monetizuju svoje aktivnosti na ovoj mreži

Nova opcija koju je Twitter nazvao Super Follows (Super pratioci) omogućiće vlasnicima popularnih naloga da zarađuju od svojih pratilaca. Nova opcija vam omogućava da za mesečnu pretplatu u rasponu od 1.50 do 2.50 eura (2,99 do 9,99 USD) dobijete pristup ekskluzivnom sadržaju svojih omiljenih tviteraša.