Više mesta na ekranu - lakše i prijatnije korišćenje aplikacije.

Izvor: SmartLife / Google

Ako redovno koristite Gmail aplikaciju verovatno vas je pre nekog vremena iznenadila opcija prikaza Meet i drugih mogućnosti u okviru Inbox sandučeta.

Niko to nije tražio - istina - i ako niste u grupi korisnika koji redovno koriste Meet i Chat verovatno vam smeta to što vam ovi dodaci otkidaju do dva reda mejlova Inbox i drugih kategorija.

Naravno da možete da isključite ove nove opcije, koje većina korisnika ionako ne koristi.

Da biste isključili Meet tj. Sastanak, kako je to Google preveo na srpski jezik, ispratite jednostavnu putanju kroz aplikaciju Gmail i u samo par klikova oslobodite dodatni prostor, koji će omogućiti prikaz više mejlova u Inbox kategoriji.

Kako isključiti Meet/Sastanak opciju:

Idite u gornji, levi ugao i kliknite na tri crtice

Spustite se skroz dole do Podešavanja

Kliknite na mejl nalog koji želite da izmenite

Isključite karticu Ćaskanje/Hangouts i

Spustite se još nekoliko opcija dole i isključite i karticu Sastanak/Meet.

Pogledajte galeriju slika kako izgleda podešavanje svega:

Gmail će odmah učitati promenu i da biste isključili više opcija moraćete da ponovite proceduru isto toliko puta koliko opcija isključujete.

Kada isključite sve opcije ostaće vam čist Inbox prozor, koji će prikazivati više mejlova i tako učiniti korišćenje aplikacije preglednijim i lakšim. Ostaje vam samo plutajuće kružno dugme tj. u obliku zaobljenog pravougaonika Novi mejl, koje se svakako sklanja prilikom skrolovanja.