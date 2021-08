Microsoft će dozvoliti instaliranje Windows 11 i na starije mašine.

Izvor: SmartLife / Microsoft

Microsoft kompanija odustaje od ranije najavljene prakse - neće stopirati instalaciju novog Windows 11 operativnog sistema na stariji hardver.

Korisnici koji imaju kompjuter sa manje RAM, poseduju dosta stariji CPU i GPU i dalje će moći da preuzmu novi OS i instaliraju ga na svoje mašine.

Kompanija Microsoft ne odustaje od preporuke hardvera neophodnog za Windows 11, ali će omogućiti korisnicima da ga instaliraju i na starijim računarima.

Ipak, i dalje neće moći veliki broj korisnika da ga preuzme.

Windows 11 na takoreći nepodržanim računarima moći će da se instalira preko ISO fajla i ručno, ali neće moći da se instalira putem Windows Update opcije.

To znači da će korisnici Windows 10 koji nemaju hardverski dovoljno jak računar, a žele Windows 11 morati da preuzmu instalacioni fajl i sami instaliraju novi OS - ništa automatski i ništa bez prethodno pripremljenih bekapa i rezervnih kopija podataka.

Microsoft neće reklamirati ovaj način instalacije Windows 11 operativnog sistema, jer to i nije lak i jednostavan ili iskustveno prijatan način instaliranja OS-a, pa će on biti ostavljen korisnicima koji se razumeju u tehniku, da se tako izrazimo, da ga samostalno izaberu. Takođe, The Verge upozorava sve korisnike da ovaj način Windows 11 ažuriranja tj. instalacije može da dovede do prestanka podrške u smislu novih verzija i bezbednosnih zakrpa u budućnosti.

Kompanija je proširila i listu podržanih procesora, koja sad obuhvata Intel Core X i Xeon W serije, kao i Intel Core 7820HQ čip, koji je deo Surface Studio 2 mašina.

Da li ćete preći na Windows 11 kad dođe vreme?

Windows 11 upgrade podržani računari objašnjenje VIDEO Izvor: Microsoft Tech Community

Windows 11 Izvor: YouTube / Windows