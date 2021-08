Nova generacija Microsoft operativnog sistema će značajno otežati proces promene podrazumevanog pregledača i u nekim slučajevima ignorisati vaše odluke, bez obzira na to šta vi odabrali.

Izvor: SmartLife / Wikipedia

Kada je Microsoft 2015. godine predstavio Windows 10, sa njime je stigao Edge pregledač, koji je trebao da zameni Internet Explorer sa Windows 7 i 8. Edge je bio podrazumevani pregledač na novom operativnom sistemu, a Microsoft se potrudio da ukoliko želite da ga promenite procedura ne bude toliko jednostavna kao što je to bilo do sad – klik na Set As Default dugme.

Windows 10 zahteva od vas da odete u podešavanja, odaberete Apps, pa Default apps i da pod Web browser umesto Edge odaberete novi pregledač (Chrome, Firefox, Opera...). Microsoft je čak ubacio i poruku koja će vas podsetiti da ipak isprobate Edge pre nego što ga promenite, ali ne verujemo da se iko ikada upecao na to.

Novi Windows, nove promene

Sa Windows 11 Microsoft je odlučio da ode korak dalje, forsirajući svoj pregledač i znatno komplikujući proces promene podrazumevane aplikacije. Sada kada prvi put otvorite browser imate poruku šta želite da radite, i postoji opcija “Always use this app” na koju možete da kliknete kako biste podesili bilo koji browser kao podrazumevani, uz nekoliko dodatnih koraka. Ukoliko zaboravite to da uradite, Windows vas nikada više neće pitati to isto.

Više truda za istu stvar

Windows 11 od vas zahteva malo više truda ukoliko želite da umesto Edge koristite bilo šta drugo kao podrazumevanu aplikaciju. Pre svega potrebno je da promenite podrazumevanu aplikaciju za sve protokole uključujući HTM, HTML, PDF, HTTP, HTTPS, XHTML... Za svaku od ovih ekstenzija, korisnik mora da odabere podrazumevani pregledač, što je verovatno Microsoft i želeo da postigne – da vas obeshrabri i natera da koristite Edge.

Microsoft is making it harder to switch default browsers in Windows 11. Alongside the new Widgets that ignore your default browser choice, Microsoft's browser competitors aren't happy. My report here: https://t.co/57PTPAMgRDpic.twitter.com/zozUpZpk9r — Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2021

Nakon ovakvog poteza predstavnici kompanija koje prave konkurentske proizvode su više puta izjavili da se protive ovim promenama i da ih ne smatraju fer, ali kako je Windows 11 i dalje u beta fazi, zvanične zamerke ne znače mnogo dok oficijelna verzija ne ugleda svetlost dana.

Windows 11 Izvor: YouTube / Windows

Sa Windows 10 postoji problem taskbar vidžeta koji ignoriše podrazumevani pregledač forsirajući korisnike da koriste Edge, a mnogi korisnici su prijavili da se ovaj trend nastavlja i na Windows 11. Vidžeti prosto ignorišu podrazumevane aplikacije i otvaraju Edge za sadržaj na koji upućuju, što na neki način sputava mogućnost izbora kod korisnika.

Veći stepen kontrole

Microsoft ove promene opravdava većim stepenom kontrole nad podrazumevanim aplikacijama, što je upravo suprotno od onoga što rade, uz napomenu da prikupljaju povratne informacije od korisnika i da će se potruditi da promene sve što je potrebno kada izađe zvanična verzija OS-a.