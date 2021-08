Novi patent giganta iz Kupertina integriše miša u tastaturu laptopa, “krijući” ga među regularnim tasterima.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Christin Hume

Osim ako niste naišli na neku specijalnu verziju ThinkPad laptopa samo sa TrackPoint "bradavicom" za navigaciju, skoro svi laptopovi imaju touchpad koji je ugrađen ispod tastature. Tako je već godinama, uz par izleta tu i tamo sa nekim rešenjima koja se nikad nisu dovoljno dobro primila.

Problem sa touchpadom je što on nikada ne može da zameni miša kada je preciznost u pitanju. I ergonomija je upitna, posebno na duge staze, pa je miš omiljena periferija svakog laptopa, pa i onih sa ekranom osetljivim na dodir.

Apple R&D odeljenje je jedno od najkreativnijih na svetu, i stalno imaju neke nove patente, poput onog za popunjavanje formulara pogledom. Naravno, to što postoji patent ne mora da znači ništa specijalno, sem činjenice da je nešto zaštićeno od konkurencije. Naravno, može se desiti da neki MacBook naredne generacije primeni ovaj patent, a može se desiti i da on nikada ne ugleda svetlost dana.

Taster umesto miša

Problem touchpada Apple je odlučio da reši korišćenjem jednog od tastera kao miša. Patent se zove “Deployable Key Mouse” i sugeriše da jedan taster ima mogućnost da se odvoji i da se koristi kao miš.

Izvor: SmartLife / Patently Apple

U svakodnevnom korišćenju to znači da konkretni taster funkcioniše normalno kao deo tastature, a kada vam je potrebno da nekad izvedete neku preciznu radnju, taster ili deo tastature se može odvojiti i koristiti kao bežični miš. Ukoliko se odvaja samo jedan taster kako to sugeriše slika, moramo da se zapitamo koliko je zgodno koristiti ovakvog miša. Sa druge strane, ako se odvaja deo tastera, pitanje je koje to sve grupisane tastere možete odvojiti, tako da ne ugrozite funkcionalnost tastature.

Apple u patentu navodi da bi odvojivi taster imao deo osetljiv na dodir koji bi se ponašao kao taster na tasteru, ili čak fizički taster, kao i opremu za detekciju kretanja po ravnoj površini. Pored korišćenja kao miša, Apple navodi da se ovaj odvojivi taster takođe može koristiti kao nešto drugo, na primer daljinski upravljač, ili optički senzor koji biste stavili negde na telo da prati pokrete, idealni dodatak za Apple VR.

Apple MacBook Pro 2020 tastatura Izvor: YouTube / PCMag

Kao dodatak patenta napominje se i konveksna površina na tasteru koja bi mogla da detektuje klik, ili da radi kao senzor otiska prsta, ili čak da ima dugme koje se izvlači kada se koristi kao miš ili džojstik.