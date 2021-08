Prvi OLED ekran ovakvog tipa ne samo da ima sve iz naslova, nego je i prvi savitljiv ekran sa podrškom za digitalnu olovku!

Izvor: SmartLife / Samsung

Kompanija Samsung predstavila je Galaxy Z Fold3 telefon na Unpacked 2021 događaju 11. avgusta i svi su najčešće govorili o kameri ispod glavnog ekrana, boljoj šarki i izradi ili drastično nižoj početnoj ceni.

Ono što mnogi i dalje ne znaju da je zvezda ovog telefona i dalje njegov ekran.

Samsung je prvi put upotrebio novi tip ekrana tzv. Eco²OLED.

Iako je to i dalje OLED ekran u svojoj suštini kompanija je napravila nekoliko značajnih prepravki same tehnologije izrade ekrana, kako bi on imao drugačije karakteristike.

Pre svega ovaj ekran ima 33% veću propustljivost svetlosti, što ima dvostruku prednost. Prva je ta što omogućava da ekran bude svetliji sa manje potrošene energije koja se šalje na OLED sloj - ovo je ekonomičan deo jer smanjuje potrošnju energije za do četvrtinu i time povećava autonomiju uređaja. Druga je ta što omogućava da više svetlosti dopre do kamere ispod panela (UPC) Z Fold3 telefona, poboljšavajući tako istovremeno kvalitet slike same kamere.

Da biste razumeli šta je Samsung uradio, prvo morate da razumete problem. Trenutni OLED ekrani imaju tzv. polarizacioni sloj, koji smanjuje refleksiju dolazne svetlosti i poboljšava vidljivost. To je trik od vajkada - Nokia je to učinila još 2010. godine i nazvala tehnologiju ClearBlack.

Međutim, postoji izražen nedostatak upotrebe polarizatora - osvetljenost ekrana može da bude čak do 50 % manja! Naravno, Samsung je smislio način da postigne efekat polarizatora, a da pri tom reši upravo pomenut problem.

Eco²OLED nema ovaj Eco² deo (eko na kvadrat) bez razloga - drugi efekat, osim ekonomičnosti ekrana, jeste njegova veća ekološka prihvatljivost. Umesto tri sloja ekran ima samo dva, koristi manje plastike i istovremeno manje energije. Ovo treće, manje energije, znači i bolju autonomiju uređaja zbog manjeg opterećenja baterije. Novi Eco²OLED sastavljen je od UTG sloja (Ultra Thin Glass) i OLED panela, koji svakako mora da bude prisutan u okviru ekrana.

Kompanija Samsung objavila je da nastavlja istraživanja na polju organskih materijala, kakvi se koriste za OLED panele, kako bi u budućnosti stvorili još elastičnije, ekonomičnije i ekološki prihvatljivije ekrane.