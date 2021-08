Nova tehnologija kamere ispod ekrana nikog nije oduševila, ali je proizvođači, ipak stavljaju na telefone…

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Kompanija Xiaomi predstavila je Mix 4 smartfon, svoj prvi sa selfi kamerom ispod ekrana.

CUP (camera under panel) pristup je tu s razlogom - žrtvovan je kvalitet selfi kamere da bi se imao celovit ekran i to korisnici moraju da znaju.

Vilijam Lu, viši potpredsednik kompanije Xiaomi objasnio je na svojoj Weibo stranici da je Xiaomi svesno žrtvovao selfi kameru zarad celog ekrana.

“Ako želite kvalitetne selfi slike - kupite telefon sa isečkom tj. kružićem u ekranu“, poručio je Lu na svom profilu popularne kineske društvene mreže. On je objasnio i to da nisu želeli da se polje u kojem se nalazi prednja kamera jasno vidi, jer bi onda svakako izabrali rupu u ekranu za selfi kameru, umesto CUP-a (camera under panel).

Prema rečima Lua i drugih direktora smartfon kompanija, kamere ispod ekrana se razvijaju velikom brzinom i to će uskoro biti sasvim prirodna stvar, kao što je danas isečak za te kamere. Za sada je poenta Xiaomi kompanije bila da se korisnicima ponudi telefon sa prednjim delom celim od ekrana i korisnici koji ekran stavljaju ispred selfi kamere su oni kojima se kompanija obraća, ne onima koji zameraju kvalitet selfija na Mix 4 telefonu.

Slično je rekao i Samsung nakon prezentacije Galaxy Z Fold3 telefona. Unutrašnja kamera smeštena je ispod savitljivog ekrana i namenjena je isključivo video pozivima i konferencijama. Zato je rezolucija kamere relativno niska, četiri megapiksela, ali sa pikselom veličine dva mikrona, koji bi teoretski trebalo da prikuplja više svetlosti i daje bolji kvalitet. Sve to nije dovoljno za prve testere telefona, koji su našli zamerke kvalitetu selfija, na šta je Samsung rekao - za selfije koristite samo kameru spolja, na pomoćnom ekranu.

Dakle, za sada morate da birate - ceo ekran ili kvalitetan selfi, izbor je na vama!

Šta vi mislite o svemu ovome?