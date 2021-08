Poslednji model Mi Mix serije predstavljen je pre skoro tri godine, pa je Xiaomi morao da smisli nešto posebno za Mi Mix 4.

Kamera i punjenje

Glavna karakteristika najnovijeg predstavnika Mi Mix serije je definitivno nova kamera koja se nalazi ispod ekrana, kao i najbrži sistem punjenja na svetu. Modeli ove serije uvek su potencirali velike ekrane bez mnogo opstrukcija, zareza, notcheva ili kako ih već zovete, a Mi Mix 4 je predstavljen na istoj prezentaciji zajedno sa CyberDog robotom.

Novu tehnologiju Xiaomi zove CUP (kamera ispod panela), iako smo slična rešenja već viđali kod konkurenata. Poput ZTE i Oppo modela ekran ima oblast sa smanjenom svetlinom koja omogućava da svetlost prolazi do senzora koji se nalazi direktno ispod ekrana. Novi tip fleksibilnog ekrana i redizajnirana integrisana kola omogućila su da se poveća stepen providnosti ekrana, kako bi svetlost dolazila do senzora u najvećoj mogućoj meri.

Selfi kamera ima veliki senzor od 20 MP sa krupnim pikselima, smešten iza 6,67-inčnog 1080p AMOLED ekrana sa osvežavanjem od 120 sličica po sekundi. Senzor koristi QuadBayer tehnologiju, što znači da se četiri piksela od 1,6 mikrometara spajaju u jedan veliki, poboljšavajući performanse u mraku, odnosno omogućavajući da senzor upije više svetla.

Ozbiljne brojke

Xiaomi pominje cifre od 77 miliona dolara investicija, 3 generacije, 5 godina, 60 patenata koje su prethodile ovoj kameri kao ozbiljan trud ove kompanije da tržištu ponudi ekran bez opstrukcija.

Sa hardverske strane, Mi Mix 4 pokreće Snapdragon 888 Plus procesor, nasvirana verzija doskora najjačeg Snapdragon čipseta za ovu godinu. Možete birati između 8 i 12 GB RAM-a i 128, 256 ili 512 GB skladišnog prostora. Sistem kamera zaokružuje dobro poznati Samsung ISOCELL HMX senzor od 108 MP sa OIS koji smo već videli na Xiaomi Mi 11, a tu su i 13 MP širokougaona i optički stabilizovana 8 MP periskop kamera sa 5x zumom.

Rekordno punjenje - manje od 15 minuta

Brzo punjenje je omogućeno snažnijim punjačem od onih koji se koriste kod gejmerskih laptopova, od 120 W. Telefon se od 0 do 100% puni za manje od 15 minuta, što je brže od njihovog najjačeg modela – Mi 11 Ultra, koji je to isto izvodio za 23 minuta. Dodajte tome i nestvarno brzo bežično punjenje od 50 W (28 minuta od 0 do 100%) i jasno vam je da se Xiaomi potrudio da Mi Mix 4 bude drugačiji.

Xiaomi Mi Mix 4 Izvor: YouTube / 5M Gadget

770 dolara u Kini

Biće interesantno videti kako ovako brzo punjenje (i žično i bežično) utiče na životni vek i habanje baterije. Za sada je prodaja najavljena za 16. avgust samo za Kinu, a cene kreću od oko 770 dolara za 8/128 GB model, do 970 dolara za 12/512 GB verziju, bez informacija o internacionalnoj dostupnosti.