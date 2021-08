CyberDog je robot-pas popularnog kineskog proizvođača, koji je rešio da u pauzi osvajanja tržišta pametnih telefona zagospodari pametnim robotima.

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Tek predstavljeni robot Xiaomi opisuje kao eksperimentalnu mašinu otvorenog koda koja pred sobom ima nesagledivi potencijal. Nakon Boston Dynamics koja dominira ovim tržištem u poslednjih nekoliko godina i neuspelim pokušajima pametnog robota Pepper, japanske SoftBank grupe, i Xiaomi je uskočio na voz pametnih robota.

CyberDog

Kao i kod modela Spot, pomenutog Boston Dynamics i CyberDog podseća na psa, uz napomenu da vam njegova pojava neće izvući osmeh na lice, već će vas verovatno uplašiti.

Pored relativno poznatog tela, glava CyberDog robota ima gomilu kamera koje deluju kao pomalo zastrašujuće, posebno na press fotografijama kompanije Xiaomi, sa tamnom pozadinom. Ko je gledao Netflix seriju Black Mirror, epizodu „Metalhead“ nije mu potrebno dodatno objašnjenje.

Naravno, to što CyberDog nama deluje zastrašujuće ne mora da znači da će i vama, jer su mnogi slično pričali i za pomenutog Spot robota-psa koji je svoju namenu našao na nekoliko različitih polja, uprkos činjenici da košta 74.500 dolara.

Samo 1000 komada, ali je cena atraktivna

Za sada Xiaomi nije otkrio šta planira sa CyberDog robotom, ali u saopštenju za medije piše da će za početak dostupno biti 1.000 jedinica za Xiaomi fanove, inženjere i entuzijaste na polju robotike. Nastavlja se da će ovi korisnici pomoći da se pogura razvoj i potencijal četvoronogih robota. Za razliku od ultra-skupog Spot robota, CyberDog će se prodavati po ceni nižoj od očekivane za Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1.540 dolara, čija je premijera zakazana za sutra. Xiaomi nije naglasio da li je ovo cena za inicijalne količine ili će buduće serije imati znatno višu cenu, pa ćemo za to morati malo da sačekamo.

U saopštenju se navodi da CyberDog ima narav ljubimca, što znači da reaguje na glasovne komande i prati vlasnika, baš kao i pravi pas. On je takođe dovoljno okretan sa svoja 3 kg da može da pravi salto i da se kreće brzinom od oko 11,5 kilometara na sat. Pokreće ga NVIDIA Jetson Xavier AI platforma u paru sa velikim brojem kamera i senzora, uključujući i one za dodir i GPS modulom. Kamere uključuju one sa širokougaonim sočivom i Intel RealSense D450 kameru za merenje dubine, čime se omogućava polu-autonomno kretanje.

Nadogradite po potrebi

CyberDog može da u realnom vremenu analizira svoje okruženje, kreira navigacione mape, planira svoju kretnju i izbegava prepreke. Komande glasom uključuju i one za buđenje i instrukcije, ali i kontrolu preko pametnog telefona. Za povezivanje tu su tri USB-C i jedan HDMI port, koji se mogu koristiti za dodavanje hardvera poput LIDAR senzora, panorama kamera i svetala za bolje osvetljenje okruženja.

Xiaomi CyberDog Izvor: YouTube / Mobile .com

Mlado tržište

Činjenica da je Xiaomi ušao na ovo tržište govori o njegovom potencijalu, a cena koja je daleko ispod sličnog robota kojeg je početkom ove godine predstavila kineska kompanija Unitree za 2.700 dolara, i da planira da istisne sve potencijalne konkurente. U ovom trenutku tržište je još uvek mlado i kreira se, pa je rizik investicija veliki, ali je i profitna margina visoka, što je verovatno presudilo da Xiaomi i ovde umeša svoje prste.

U svakom slučaju, sada stvari i na ovom polju postaju interesantne, pa je ovo tržište koje treba pratiti, jer možemo da očekujemo zainteresovanost trećih strana sada kada je kompanija poput Xiaomi ušla na tržište.