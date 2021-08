Brzo i lako otkrijte da li je vreme za zamenu baterije telefona.

Izvor: SmartLife / YouTube / iFixit / Printscreen

Baterije mobilnih telefona gube svoj kapacitet s vremenom i svako punjenje moglo bi da joj skrati životni vek i to je normalna stvar.

Ako želite brzo i lako da saznate koliko je ciklusa punjenja vaša baterija prošla, kao i na kom je nivou kapaciteta u odnosu na stanje kad ste je kupili - imamo par trikova za vas!

Proveriti zdravlje baterije mobilnog telefona je mnogo lakše, nego proveriti stanje baterije laptop računara i oduzeće vam vrlo malo vremena.

Kao i uvek i za proveru stanja baterije mobilnog telefona postoji više načina, od kojih ćemo vas uputiti na dva najčešća, koja bi trebalo da budu dostupna svim korisnicima.

Provera zdravlja baterije kodom

U meniju za pozivanje ukucajte kod *#*#4636#*#* i u trenutku kucanja poslednjeg znaka zvezdice otvoriće vam se novi meni u kojem ćete imati stanje baterije na ekranu.

U okviru tog menija pojaviće se Battery information odeljak u kojem ćete videti stanje baterije, uključujući temperaturu, broj ciklusa završenih punjenja, životni vek baterije sa stanjem dobro, u redu ili loše i druge informacije o bateriji.

Sve stavke će biti izlistane jasno, a navigacija među njima je klasična, pomoću Android tastera ili pokretima na novijim telefonima.

Provera zdravlja baterije na drugi način

Ako je vaš telefon zaštićen bilo kakvim softverom protiv kodova onda se ni ovaj, koji smo opisali gore, neće izvršiti. U tom slučaju potražite u Settings, pa Battery meniju informacije o bateriji vašeg telefona.

Samsung One UI će vam u tom slučaju, takođe pokazati u kakvom je stanju baterija, ono će biti opisano nekim od reči good, bad itd, ali nećete dobiti informaciju o tome koliko ciklusa punjenja je baterija imala. Na Xiaomi telefonima ćete istom putanjom dobiti informaciju o temperaturi baterije i ona bi trebalo da bude konstantno ispod 50 stepeni.

Još jedan trik za otkrivanje stanja baterije na Samsung telefonima, ako to nemate kroz Settings/Battery opciju, jeste putem Samsung Members aplikacije, u odeljku Get Help, koji je odmah na početnom ekranu. Kad se nađete u njemu idite do informacija o bateriji i tamo ćete pronaći podatke o stanju baterije, njenom kapacitetu i trenutnom nivou napunjenosti.

U zavisnosti od proizvođača moguće je da ćete dobiti različite informacije, kao i da vam svaki neće pokazati životni vek tj. trajanje baterije, jer neki od proizvođača to ne žele da dopuste.

Provera baterije pomoću aplikacije

Ako želite da proverite stanje vaše baterije, a ne radi vam kod i vaš proizvođač ne prikazuje direktno u kakvom je stanju baterija vašeg telefona, onda je za vas rešenje neka od besplatnih aplikacija dostupnih u Google Play prodavnici.

Pokušajte sa aplikacijama AccuBattery od Digibites kompanije, CPU-Z od CPUID kompanije i Battery od MacroPinch kompanije. Ove aplikacije su proverene, nisu prevara ili virusi, imaju dobre preporuke (ocene su im od 4,4 do 4,6) i komentare i besplatne su.