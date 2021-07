Pomoću aplikacije drastično se povećava šansa da donirani bubreg pronađe odgovarajućeg primaoca i da svaki organ bude uspešno iskorišćen.

Izvor: SmartLife / Q kompanija

Da li ste znali da se 15 do 20 odsto doniranih organa u svetu nikada ne iskoristi jer ne postoje metode koje bi ih temeljno analizirale?

Naglim širenjem veštačke inteligencije i mobilnih zdravstvenih aplikacija, pojavom nanotehnologije, biotehnologije i kognitivnih tehnologija, digitalizacija nastala kao proizvod rada IT kompanija na inovativnim izumima, dovodi do sveopšte promene globalnog zdravstvenog sistema.

Zbog toga je internacionalna IT kompanija Q nedavno razvila proizvod koji predstavlja budućnost na polju medicine - softversko rešenje koje pomaže da donirani bubreg lakše pronađe svog odgovarajućeg primaoca.

Aplikacija je razvijena za potrebe britanske kompanije Accunea Transplant Monitor, koja će pomagati u transplantaciji organa i raditi na povećanju broja uspešnih operacija.

Tehnologija funkcioniše tako što se u sterilnom okruženju na transplantacijski organ postave senzori spojeni na Arduino uređaj koji očitavaju tri vrednosti - kreatin, glukozu i laktat, kao i njihove oscilacije.

Takav princip pruža mogućnost da se Bluetooth vezom prate funkcije organa u realnom vremenu, što će omogućiti lakše utvrđivanje da li će potencijalnom primaocu odgovarati organ i to pre nego što se izvrši transplantacija, a sve sa ciljem da se iskoristi potencijal svakog doniranog organa.

“Uz pomoć ove aplikacije nefrolozi će moći da prate ključne biohemijske podatke i to iz daljine i moći će da spasu živote ljudi na vreme. Reč je o prvom takvom konceptu na ljudskim organima što je revolucionarni korak u zdravstvu. Jako smo srećni što imamo priliku da radimo na svetskim projektima kojim utičemo na dobrobit ljudi širom sveta“, rekao je Filip Ljubić, CEO Q kompanije, koja u budućnosti planira da zaposli i do 50 IT stručnjaka iz naše zemlje.

Aplikacija je napravila pravu revoluciju na polju hirurgije i trenutno se testira u jednoj od najprestižnijih londonskih bolnica.