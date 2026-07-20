Kineski istraživači sa Nacionalnog univerziteta odbrambene tehnologije otkrili su detalje o novoj generaciji supermoćnog mikrotalasnog oružja.

Izvor: LinHai / imago stock&people / Profimedia

Kina je otkrila detalje o novoj generaciji supermoćnog mikrotalasnog oružja (HPM) koje može da generiše do čak 100 gigavata snage. Ova rijetka i izuzetno detaljna vojna objava pruža uvid u tehnologiju koja bi mogla da iz korijena promijeni pravila elektronskog ratovanja i antisatelitiskih operacija.

Detalji su objavljeni u stručnom časopisu High Power Laser and Particle Beams od strane istraživača sa kineskog Nacionalnog univerziteta odbrambene tehnologije.

Istraživači su potvrdili da je ova tehnologija zvanično izašla iz faze laboratorijskih prototipova i prešla u aktivnu vojnu primjenu.

Predstavljeni sistem klase od 100 GW funkcioniše tako što kombinuje više sinhronizovanih generatora impulsa visoke snage u jednu platformu. Spajanjem tih impulsa stvara se izlazna snaga koja daleko nadmašuje pojedinačne mogućnosti bilo kog pojedinačnog generatora.

O kakvoj snazi se radi možda najbolje pokazuju naučne analize koje tvrda da mikrotalasni impulsi snage od samo jednog gigavata mogu da izazovu teška oštećenja na elektronici satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

Ovaj sistem, koji generiše stostruko veću snagu, predstavlja direktnu prijetnju za satelitske konstelacije, uključujući i mreže poput Starlink-a, ukoliko se upotrijebi u vojne svrhe.

Kineski istraživači su otkrili i postojanje pratećih tehnologija poput hibridnog litijum-jonskog kondenzatora koji se trenutno aktivira na temperaturama do -40 stepeni Celzijusa.

Ovaj sistem omogućava neprekidno napajanje oružja, što dramatično podiže borbenu gotovost vojnih jedinica u ekstremnim zimskim uslovima.

Dok zapadne zemlje kaskaju sa industrijskim kapacitetima i resursima, Kina se pozicionirala kao lider u ovoj oblasti. Budući fokus tamošnjih inženjera biće usmjeren na preciznije kontrolisanje energetskog snopa, ali i na smanjenje fizičke veličine i troškova proizvodnje ovih razornih mikrotalasnih sistema, prenosi SCMP.