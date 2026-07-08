Velike metalne kugle koje su se pojavile na plaži u Australiji izazvale su paniku i teorije. Međutim, naučnici sada tvrde da je njihovo porijeklo daleko realnije, ali i potencijalno opasno.

Izvor: X/@TuiteroSismico

Neobični metalni objekti koji su se pojavili na plaži u severnom Kvinslendu u Australiji brzo su privukli pažnju javnosti i izazvali lavinu spekulacija na internetu. Velike kugle, koje su mještani pronalazili duž obale, djelovale su kao nešto što ne pripada svakodnevnom svijetu, pa su se pojavile i teorije da je riječ o vanzemaljskoj tehnologiji.

Izvor: X/@AusSpaceAgency

Ipak, najnovije informacije donose mnogo racionalnije objašnjenje. Australijska svemirska agencija saopštila je da su kugle najvjerovatnije dio svemirskog otpada, odnosno komponente rakete koje su se nakon povratka iz orbite raspale i završile u okeanu.

Prema prvim analizama, riječ je o rezervoarima pod pritiskom koji se koriste u raketnim sistemima, a koji su mogli da prežive ulazak u atmosferu i potom isplivaju na obalu.

Four mysterious metallic canisters have washed ashore at Forrest Beach in North Queensland, prompting a national security response. The objects are confirmed to be space debris containing hydrazine propellant, a toxic and potentially carcinogenic chemical.#Space…pic.twitter.com/elMLOAoUez — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane)July 5, 2026

Zbog moguće opasnosti, vlasti su brzo reagovale i uspostavile bezbjednosnu zonu oko pronađenih objekata, uz upozorenje građanima da im ne prilaze. Postoji bojazan da bi kugle mogle da sadrže opasne hemikalije, uključujući i ostatke raketnog goriva, zbog čega su na teren poslate specijalizovane ekipe u zaštitnoj opremi.

Izvor: X/@AusSpaceAgency

Ovo nije prvi put da se ovakvi objekti pojavljuju na obalama Australije. Slični slučajevi zabilježeni su i ranije, kada su djelovi raketa završavali u okeanu nakon misija u svemiru, a potom ih talasi izbacivali na kopno, piše Nova.rs.

Iako misterija na prvi pogled djeluje kao scenario iz naučne fantastike, stručnjaci ističu da je riječ o realnoj posledici sve većeg broja lansiranja u svemir. Kako se broj misija povećava, raste i količina otpada koji se vraća na Zemlju, ponekad na vrlo neočekivanim mjestima.