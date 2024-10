Alatka koja korisnicima pomaže u pronalaženju i upoređivanju cijena avio letova – Google Flights, dobija novu karticu "Cheapest" korisnicima omogućava veći izbor opcija za pronalaženje jeftinih opcija za putovanje

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Google Flights, alatka koja korisnicima pomaže u pronalaženju i upoređivanju cijena letova, uvela je novu funkciju kojadosta olakšava pronalaženje najnižih cijena karata. Nova kartica "Cheapest" (engl. najjeftinije) korisnicima donosi više opcija za izbor željenog putovanja, koje im potencijalno mogu uštedjeti dosta novca.

Dok Google Flights opcije ljeta obično prikazuju informacije na osnovu kombinacije cijene i pogodnosti, sve veći broj korisnika godinama unazad daju prioritet pronalaženju apsolutno najjeftinijih karata.

Nova funkcija upravo je namijenjena takvim korisnicima, onima koji su spremni da žrtvuju pogodnosti putovanja kako bi uštedjeli više novca.

Tako, na primjer, kada neki namjenski sajt za rezervisanje karata kupcima ponudi nižu cijenu karte od same avio-kompanije ili jeftiniji let sa drugog aerodroma u istom gradu, što može dovesti do značajnih ušteda, kartica Cheapest će istaći upravo takve ponude.

Nova kartica će postati dostupna širom svijeta tokom naredne dvije nedelje.

Izvor: Google

Među opcijama koje kartica Cheapest nudi su: duža pauza između letova, samostalni prevoz ili rezervisanje više različitih letova tokom putovanja kod više različitih avio kompanija ili putem različitih sajtova za rezervacije.

To, međutim, nisu nove opcija štednje, pošto je Google Flights prošlog mjeseca dodao i druge funkcije koje korisnicima mogu da pomognu da uštede novac.

Nova Explore mapa korisnicima omogućava da pretražuju ponude letova širom svijeta bez navođenja krajnjeg odredišta. Unošenjem grada iz koga lete, a ostavljanjem odredišta praznim, zatim klikom na opciju Explore (engl. istraži), korisnici će moći da vide mapu koja prikazuje cijene letova na osnovu aerodroma iz koga planiraju da lete.

Funkcija Google Flight-a za praćenje cjiena korisnicima će imejlom slati obvještanja kada su cijene letova za koje su zainteresovani niske, u bilo kom trenutku u narednih tri do šest mjeseci. Google Flights će, takođe, objavljivati grafikone cijena i letova prema određenim datumima kako bi korisnici imali uvid u to kako cijene variraju u zavisnosti od datuma leta.