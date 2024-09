"Rat" Exynos – Snapdragon, pod Samsungovim krovom, traje godinama, pa su tako Galaxy telefoni sa Exynos-om dugo po performansama zaostajali za Snapdragon verzijama, ali su zato imali mnogo bolje trajanje baterija

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Samsung Galaxy S25 serija pametnih telefona bi, prema onome što do sada znamo, trebalo da bude lansirana u januaru 2025. godine, a nove glasine o predstojećim flagship uređajima ne prestaju da pristižu.

Najnovije informacije iz Južne Koreje donose zanimljive tvrdnje u vezi sa procesorom koje bi novi telefoni mogli da koriste. Sva tri telefona S25 serije bi trebalo da pokreće isključivo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 procesor, piše južnokorejski ekonomski portal Hankyung.

Ukoliko se to pokaže kao tačno, to će biti veliki razvoj događaja za južnokorejskog giganta, pošto, sa izuzetkom Galaxy S23 serije (samo Snapdragon) i Galaxy S6 (samo Exynos), Samsung već dugo svake godine koristi i Snapdragon i Exynos čipove u svojim Galaxy S telefonima.

Vidi opis Samsung sprema radikalnu promjenu: Cijela Galaxy S25 serija dobija samo jedan procesor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 7 7 / 7

Portal navodi da će tzv. "Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy" čip, na kome su još uvijek radi, biti "specijalizovan za Galaxy S25 Ultra", iz čega se može zaključiti da će Galaxy S25 i S25 Plus dobiti obične serijske Snapdragon 8 Gen 4 čipove. I to je velika promjena u odnosu na dosadašnju praksu korišćenja overklokovanih "Snapdragon for Galaxy" čipova u svim telefonima S serije.

Exynos ostaje, ali mijenja seriju

Sajt dalje tvrdi da Samsung ne odustaje od rada na poboljšanju performansi svog Exynos 2500 čipa, ali da se sada razmišlja o njegovom korišćenju u Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 modelima na preklop, koji će biti predstavljeni u drugoj polovinu 2025. godine. Galaxy Z uređaji do sada su koristili Snapdragon procesore.

"Rat" Exynos – Snapdragon, pod Samsungovim krovom, traje godinama. Samsung Galaxy telefoni sa Exynos-om dugo su po performansama zaostajali za Snapdragon verzijama, dok su oni sa Exynos-om bili ekonomičniji, odnosno imali bolje trajanje baterija u većini zadataka.

Izvor: Samsung

Bez obzira na bilo koji od ta dva razloga, Galaxy S25 isključivo pokretan Snapdragon procesorima može biti loša odluka južnokorejske kompnaije iz razloga koji nemaju veze sa performansama, trajanjem baterije ili funkcijama, navodi Android Authority.

Qualcomm je najavio da će Snapdragon 8 Gen 4 čipset, koji će pokretati flagship pametne telefone u 2025. godini, biti skuplji od aktuelnog Snapdragon 8 Gen 3, što znači da će se to odraziti i na prodajnu cijenu uređaja.