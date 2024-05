Dok mnogi korisnici Android telefona čekaju da "Circle to Search" stigne na njihove uređaje, nije isključeno da vlasnici iPhone-a budu ti koji će prije njih dobiti korisnu funkciju.

Izvor: YouTube / Google

Popularna Google funkcija "Circle to Search", koja je debitovala na telefonima Samsung Galaxy S24 serije početkom godine, omogućava korisnicima da pretražuju objekte jednostavnim zaokruživanjem oko njih unutar slika. Iako je trenutno ograničena na određene Galaxy i Pixel pametne telefone, nedavno otkriće sugeriše da bi ovaj praktični alat uskoro mogao da dođe i na iOS uređaje putem Google Chrome pregledača.

Kako tvrdi The Mac Observer, Google vrijedno radi na unapređenoj verziji Google Lens pretrage, interno nazvanoj "LensOverlay". Očekuje se da će ovo ažuriranje uključivati funkcionalnost Circle to Search, odnosno da će potencijalno donijeti na iPhone uređaje u bliskoj budućnosti.

Dokaz za to pojavio se u vidu nove oznake nazvane "Lens Circle to Search" otkrivene u Chrome kodu za iOS. Ovo sugeriše da bi korisnici uskoro mogli da zaokruže stavke na svojim ekranima kako bi pokrenuli Google Lens pretragu, i to direktno unutar Chrome pregledača.

Izvor: YouTube / Google

Iako tačan vremenski okvir lansiranja nove funkcije ostaje nepoznat, očekuje se da je samo pitanje vremena kada će iOS korisnici moći da iskoriste ovaj alat. Kako Google još ništa nije zvanično potvrdio, nije jasno da li će se nova funkcija naći na iPad uređajima, niti da li će lansiranje biti postepeno ili široko rasprostranjeno.

Dodavanje Circle to Search na iOS bi predstavljalo značajno proširenje za ovu funkciju koja je privukla pažnju zbog svog intuitivnog pristupa identifikaciji i pretrazi objekata. Iako je u početku bila ograničena na odabrane Android uređaje, potencijalna dostupnost na iOS uređajima putem Chrome-a pokazuje da Google želi da ovu tehnologiju učini dostupnijom na različitim platformama.