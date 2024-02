Kako se najbolji i najskuplji model Redmi Note 13 serije pokazao na našem testu? Saznajte u nastavku.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi je 23. januara u Bukureštu zvanično lansirao Redmi Note 13 seriju i na raspolaganje stavio četiri nova modela srednje klase, koja pokrivaju različite budžetske mogućnosti kupaca. U pitanju je serija koja je godinama unazad poznata kao odličan izbor za uloženi novac, te nijesmo mogli da propustimo priliku da i sami isprobamo šta je to Xiaomi pripremio za 2024. godinu.

Na našem testu se već neko vrijeme nalazi najbolji, ali i najskuplji model ove serije - Redmi Note 13 Pro+ 5G - koji na papiru nikada nije bio bliži premijum klasi.

Naravno, lista specifikacija je jedno, a stvarna upotreba nešto sasvim drugo, pa nakon vremena provedenog sa ovim modelom, itekako imamo šta da kažemo i prenesemo vam utiske koje je ostavio.

Počnimo od dizajna.

Redmi Note 13 Pro+ 5G DIZAJN

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Prva velika nadogradnja Redmi Note 13 Pro+ telefona je njegov izgled. Kao i prošle godine, ivice poleđine su zakrivljene, ali Xiaomi je ovaj put donio i simetrično zakrivljen ekran, što je u aktuelnoj ponudi dostupno samo na Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 Lite modelima.

Ova promjena ne samo da čini uređaj udobnijim za držanje u ruci, već i značajno utiče na estetiku samog telefona.

Kada su materijali u pitanju, prednja i zadnja strana uređaja izrađene su od stakla, koji se često viđa na modelima srednje klase. Tu je i još jedno unapređenje u vidu oznake samog kućišta, prvi put u Redmi Note seriji, koje kupcima stavlja do znanja da je telefon otporan na prodor vode i prašine, odnosno da ga bezbrižno mogu koristiti u gotovo svim uslovima.

Sam ram je ravan, različitih debljina na vrhu i bokovima. Lijeva ivica rama je potpuno "čista", dok se na desnoj nalaze POWER dugme i tasteri za kontrolu jačine zvuka. Dno uređaja krije jedan od dva stereo zvučnika, otvor mikrofona, USB-C i fiokicu za dve Nano-SIM kartice.

Na vrhu telefona nalazi se drugi zvučnik stereo sistema, otvori mikrofona i IR dioda koja je veoma korisna u trenucima kada ne možemo da pronađemo daljinski upravljač. Ovdje zapravo vidimo i uklanjanje 3,5-milimetarskog konektora za slušalice.Ne možemo biti licemjeri i kritikovati ovaj potez - odavno smo se pomirili sa činjenicom da je ovaj konektor stvar prošlosti u očima proizvođača, a već godinama i sami koristimo bežična rješenja. Međutim, svjesni smo da mnogi i dalje preferiraju žičane slušalice, te bismo voljeli da se u kutiji telefona našao bar USB-C adapter.Za kraj priče o dizajnu, ispod zadnjeg stakla nalazi se NFC, a to znači podrška za beskontaktno plaćanje putem Google Pay ili mbanking aplikacija.Redmi Note 13 Pro+ 5G EKRANRedmi Note 13 Pro+ 5G na raspolaganje stavlja AMOLED ekran, a to znači da se svaki piksel osvjetljava pojedinačno, odnosno da je crna boja zaista crna.U pitanju je veoma dobar panel. Boje su jarke, uglovi gledanja odlični, a prikaz detaljan i oštar zahvaljujući nešto većoj rezoluciji od standardne FHD+.Za fluidan prikaz sadržaja je zaslužna brzina osvježavanja do 120 Hz, koja se podrazumijevano koristi i dinamički mijenja ne bi li se uštedjela baterija. Naravno, ta promjena nije fleksibilna kao na LTPO panelima koje koriste neki flagship telefoni, već se spušta na stope od 90 i 60 Hz u normalnom radu, odnosno na 30 Hz ukoliko se aktivira always-on funkcija.Pohvalan je i nivo osvjetljenja do 1.800 nita. Redmi Note 13 Pro+ 5G PERFORMANSE i SOFTVERBilo je veoma interesantno vidjeti kako će se Redmi Note 13 Pro+ 5G pokazati u radu i odmah možemo reći da nas nije razočarao.Pregledači, aplikacije za dopisivanje, društvene mreže i svi drugi svakodnevni zadaci su protekli besprijekorno, ali nije samo procesor vrijedan pohvala. Koju god igru da smo pokrenuli, uspijevali smo da dobijemo igriv broj kadrova u zavisnosti od podešavanja, ali ako vam takav opis ne znači previše, ispod možete vidjeti rezultate sintetičkih testova.Redmi Note 13 Pro+ 5G sintetički testoviPoređenja radi, Dimensity 7200 je po performansama blizak Snapdragon 870 čipsetu koji se nalazi u Xiaomi Pad 6 tabletu i koji je nekada važio za flagship rešenje. Antutu test je prednost u CPU performansama dao Dimensity-ju, dok je Snapdragon odneo ubedljivu pobedu u Multi-Core Geekbench 6 testu. S druge strane, Snapdragon je ostvario bolji GPU rezultat u Antutu testu, dok su oba čipa izjednačena u 3DMark-u.

Međutim, ono gde je Dimensity jasan pobednik je održavanje visokih performansi, odnosno njegova stabilnost. Zahvaljujući dobrom sistemu hlađenja, performanse su pale na samo 85% nakon jednosatnog CPU testa, a rezultat stabilnosti od 99,7% tokom stresiranja grafike u 3DMark-u je ništa manje nego impresivan.

Softver i ažuriranje

Lansiran je u prelaznom periodu, pa će kupci morati malo da sačekaju na HyperOS i Android 14.

Ukoliko ste već koristili MIUI, osjećaćete se kao kod kuće. Ukoliko nijeste, sigurni smo da vam neće biti potrebno previše vremena da se naviknete na njega. Podešavanja jesu drugačije postavljena u odnosu na čist Android, ali svako je jasno i intuitivno označeno.

Kada su ažuriranja u pitanju, svim modelima Redmi Note 13 serije sleduju tri nove verzije Android-a i četiri godine sigurnosnih zakrpa, a to znači da će vremenom Redmi Note 13 Pro+ 5G biti nadograđen na Android 16.